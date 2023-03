In occasione del grande ritorno al cinema del supereroe DC Shazam!, in programmazione nelle sale a partire dal 16 marzo, abbiamo selezionato per voi alcuni importanti volumi a fumetti in grado di sviscerare le origini di una delle figure più uniche e originali dell’intero universo DC.

I fumetti dedicati a Shazam!

Il grande libro di Shazam!

Foto: ©Panini Comics

La prima proposta che abbiamo selezionato per voi è Il grande libro di Shazam!, un’antologia imperdibile per tutti i fan dei fumetti DC che narra le avventure di Billy Batson, un adolescente orfano che diventa il potente supereroe Shazam grazie ai poteri del Mago Shazam. Con la capacità di trasformarsi in un adulto dotato di incredibili abilità, tra cui la saggezza di Salomone e la forza di Hercules, Shazam protegge la città di Philadelphia da ogni sorta di minaccia. Il libro offre una selezione di 12 storie emozionanti che raccontano la carriera di Shazam attraverso gli oltre ottant’anni di storia dei fumetti DC. Oltre alle storie, il libro include numerosi articoli di approfondimento scritti da esperti dell’Universo DC, offrendo un’ampia conoscenza del personaggio e della sua famiglia.

Il grande libro di Shazam! è composto da 400 pagine a colori e viene proposto in edizione cartonato 18.3×27.7 cm. Il volume è disponibile sul mercato al prezzo di copertina di 25,00 euro.

» Potete acquistare Shazam! su Amazon

Shazam! I sette regni della magia

Foto: ©Panini Comics

La seconda proposta presente in questa selezione è frutto del famoso team creativo di Justice Society of America, composto dallo sceneggiatore Geoff Johns e dal disegnatore Dale Eaglesham e narra le vicende dell’adolescente Billy Batson intento a bilanciare la sua vita tra la scuola e la vita da supereroe. Nel volume, di Shazam! I sette regni della magia, il protagonista scopre un antico segreto proveniente dalla Roccia dell’Eternità e tutto ciò che credeva di sapere sui suoi poteri viene messo in discussione. Questo segna un nuovo inizio brillante per il Mortale più potente del mondo e per i suoi fratelli (con cui Batson condivide parte del suo potenziale), con ritorni inaspettati, antichi nemici e un vasto universo magico tutto da esplorare. Preparati per un’avventura epica mentre Shazam! intraprende un entusiasmante viaggio alla scoperta di sé stesso e dell’eroismo.

Shazam! I sette regni della magia è composto da 160 pagine a colori e viene proposto in edizione brossurato 17×26 cm. Il volume è disponibile sul mercato al prezzo di copertina di 16,00 euro.

» Potete acquistare Shazam! I sette regni della magia su Amazon

Shazam!: Le origini

Foto: ©Panini Comics

Passiamo ora al terzo volume che porta ai lettori uno spaccato del personaggio in chiave moderna. Il volume Shazam!, scritto dallo stesso autore della nuova serie regolare, Geoff Johns, e disegnato da Gary Frank, ripercorre gli esordi del personaggio e lo vede alle prese con il temibile Black Adam, un antico nemico che minaccia di distruggere la civiltà. Shazam!: Le origini è un must-read per i fan del supereroe che vogliono scoprire di più sulle radici del personaggio e sulla sua lotta contro il male.

Shazam!: Le origini è composto da 208 pagine a colori e viene proposto in edizione cartonato 17×26 cm. Il volume è disponibile sul mercato al prezzo di copertina di 24,00 euro.

» Potete acquistare Shazam!: Le origini su Amazon

Il potere di Shazam!

Foto: ©Panini Comics

Il volume de Il potere di Shazam!, la quarta proposta che abbiamo selezionato per voi, raccoglie al suo interno una selezione di storie iconiche del supereroe degli anni ’90, tra cui la celebre graphic novel di Jerry Ordway e i primi dodici numeri della serie regolare disegnata da Peter Krause. Questa raccolta è ottima per chi vuole rivivere le avventure che hanno dato il via a una nuova era per il personaggio e hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia dei fumetti.

Il potere di Shazam! è composto da 400 pagine a colori e viene proposto in edizione cartonato 17×26 cm. Il volume è disponibile sul mercato al prezzo di copertina di 36,00 euro.

» Potete acquistare Il potere di Shazam! su Amazon

Shazam!: La Società dei Mostri del Male

Foto: ©Panini Comics

Passiamo ora a Shazam!: La Società dei Mostri del Male, un’imperdibile rivisitazione del personaggio a cura di Jeff Smith, famoso per la sua serie a fumetti Bone. Con l’aiuto del colorista Steve Hamaker e l’introduzione del celebre artista Alex Ross, questo volume in formato deluxe segue le prime avventure di Shazam! mentre cerca di capire e gestire i suoi nuovi e straordinari poteri, combattendo contro l’imminente minaccia di un’invasione aliena orchestrata dal Dottor Sivana e dalla Società dei Mostri del Male, che hanno in mente di conquistare il mondo. Shazam!: La Società dei Mostri del Male è una storia avvincente, ricca di azione e avventura, che mette alla prova il giovane Billy Batson e la sua famiglia di supereroi.

Shazam!: La Società dei Mostri del Male è composto da 240 pagine a colori e viene proposto in edizione cartonato 18.3×27.7 cm. Il volume è disponibile sul mercato al prezzo di copertina di 31,00 euro.

» Potete acquistare Shazam!: La Società dei Mostri del Male su Amazon

Shazam!: Il potere della speranza

Foto: ©Panini Comics

L’ultima proposta della nostra selezione di fumetti dedicata al personaggio DC è Shazam!: Il potere della speranza, un’edizione speciale in cui viene presentata la storia autoconclusiva nata dalla collaborazione tra Alex Ross e Paul Dini (noti per essere i creatori di Batman: The Animated Series). Questa incredibile graphic novel è stata infatti riproposta in un formato gigante per permettere ai lettori di ammirare al meglio i meravigliosi dipinti di Ross, che rendono la storia ancora più commovente e coinvolgente.

Shazam!: Il potere della speranza è composto da 72 pagine a colori e viene proposto in edizione cartonato 25.5×35.5 cm. Il volume è disponibile sul mercato al prezzo di copertina di 22,00 euro.

» Potete acquistare Shazam!: Il potere della speranza su Amazon