Shazam! Fury of the Gods, ecco i nuovi costumi dei protagonisti

Sebbene manchino ancora due anni all’uscita nelle sale del sequel di Shazam!, intitolato Fury of the Gods, il regista David F. Sandberg continua a stuzzicare i fan con nuove immagini del film.

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Questa volta, per evitare che finissero in rete prima del dovuto, ha deciso di pubblicare su Twitter una foto ufficiale dal set che ritrae l’intera Shazam Family con indosso dei costumi nuovi di zecca. I personaggi in questione erano stati tra i protagonisti del momento clou del primo film, durante lo scontro con Dr. Sivana, e torneranno in pompa magna anche nel nuovo capitolo.

Don’t know how long we can keep the new suits from leaking so here’s a pic I took the other day pic.twitter.com/41wStJ6oe2 — David F. Sandberg (@ponysmasher) June 21, 2021

Nel cast del sequel torneranno anche Angel Asher nei panni del giovane Billy Batson e Jack Dylan Grazer in quelli del fratello adottivo e suo migliore amico, Freddy Freeman. Le riprese sono attualmente in corso in Georgia, mentre l’uscita è fissata al 2 giugno 2023.

Svelati i nuovi costumi della Shazam Family

In Shazam! Fury of the Gods l’alter ego di Billy Batson dovrà vedersela con le figlie di Atlante, Hespera e Kalypso, interpretate da Helen Mirren e Lucy Liu. Una terza figlia, di cui non si conosce ancora l’identità, sarà invece interpretata da Rachel Zegler.

Uscito nel 2019, Shazam! (qui la nostra recensione) è stato premiato da critica e pubblico per il giusto mix di comedy e adrenalina, e per un Zachary Levy in grande spolvero, calato alla perfezione nei panni del supereroe del mondo DC Comics.

In attesa del sequel di Shazam, vi consigliamo di recuperare la steelbook 4K UHD del primo film, con copertina fumettistica. La trovate, a un prezzo accessibile, cliccando qui.