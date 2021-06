Shazam! Fury of the Gods: le prime foto di Helen Mirren nei panni di Hespera

Dopo aver osservato una nuova foto ufficiale dal set di Shazam! Fury of the Gods in cui è stato mostrato il look dei nuovi costumi dei protagonisti, nelle ultime ore sono state condivise altre fotografie riguardanti il costume di Helen Mirren per il suo ruolo della semidea Hespera.

Le foto sono state scattate da Just Jured che ha catturato esattamente il momento in cui Mirren si trovava nel set con la star Zachary Levi, il quale a sua volta indossa anche il suo costume da supereroe. La prima foto mostra Mirren vestita di tutto punto per la battaglia tanto che il suo costume contiene un’armatura intorno alle spalle, al petto e alla vita. Una spada è inguainata alla vita e la sua testa presenta una corona intorno ai suoi lunghi capelli bianchi avvolti in una coda di cavallo. La seconda foto sembra essere tra una ripresa e l’altra mentre Mirren e Levi mangiano insieme su un tavolo da picnic in legno.

SHAZAM AND HELEN SHE LOOKS GREAT AND I LOVE THIS pic.twitter.com/m0pzmZpXVw — AjepArt (@AjepArts) June 21, 2021

Il ruolo di Helen Mirren e le parole del regista sulle foto

Il regista David F. Sandberg, comunque, dopo aver condiviso la foto ufficiale dal set, tramite un tweet, ha scritto:

“Non so per quanto tempo possiamo impedire che le nuove tute trapelano, quindi ecco una foto che ho scattato l’altro giorno”.

Il suo messaggio è stato quasi profetico considerando le foto diffuse di Helen Mirren. In ogni caso, quest’ultima si è già unita al cast di Shazam 2 a marzo e avrà il ruolo di uno dei cattivi del film. Hespera, infatti, è la figlia di Atlas e la sorella del personaggio misterioso che sappiamo essere interpretato da Rachel Zegler. Lucy Liu interpreterà Kalypso, la sorella di Hespera.

Diretto da David F. Sandberg, Shazam! Fury of the Gods vede Zachary Levi come Shazam, Jack Dylan Grazer come Freddy Freeman, Asher Angel come Billy Batson, Marta Milans come Mama Rosa, Helen Mirren come Hespera, Lucy Liu come Kalypso e Rachel Zegler in un ruolo ancora non rivelato. Il film arriverà al cinema il 2 giugno 2023. Nel frattempo vi invitiamo a recuperare il primo film che trovate in versione Blu-Ray su Amazon.