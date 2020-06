Shazam! – la copertina di Panini DC Italia

In una diretta facebook tenutasi nella tarda serata di ieri, Panini DC Italia ha rivelato a sorpresa una nuova copertina variant firmata da un altro artista italiano. Si tratta di Shazam! la cui copertina è firmata da Giovanni Timpano ed è ambientata a Bologna.

L’annuncio segue quelli relativi ad Aquaman, Harley Quinn, Batman/Superman e Lanterna Verde, Batman e Flash, Justice League e Superman.

Non è stato stato specificato per quale pubblicazione verrà utilizzata la copertina ma è probabile che sia per il primo volume della nuova serie dell’eroe in cui Panini DC Italia riproporrà gli episodi già pubblicati dal precedente editore nel mensile antologico Flash.

Eccovi i dettagli del volume in questione già annunciato:

SHAZAM! VOL. 1: LE SETTE TERRE MAGICHE

Autori: Geoff Johns, Dale Eaglesham Luglio • 17×26, B., 168 pp., col. • Euro 16,00 Contiene: Shazam! (2019) #1/6

• Geoff Johns e Dale Eaglesham si riuniscono per raccontare la più grande storia di Shazam!

• Billy Batson fatica a trovare un equilibrio tra la sua carriera scolastica e quella di supereroe…

• …ma quando scoprirà uno sconvolgente segreto, tutto quel che sa sui mondi della magia verrà messo in discussione! • Dimenticate ciò che pensavate di sapere: il Mortale più potente della Terra sta per essere ridefinito per una nuova generazione!

Le avventure di Billy Batson erano state precedentemente pubblicate da RW Lion sullo spillato Flash, mentre tutti gli spettatori sono in trepidante attesa del sequel cinematografico.Restate sintonizzati per tutte le prossime novità riguardanti il nuovo corso DC italiano con Panini! Potete recuperare QUI tutte le uscite di giugno targate Panini DC Italia, mentre QUI nello specifico quelle di questa settimana!

Per leggere tutti gli annunci della conferenza di lancio Panini DC Italia cliccate QUI.

Per il calendario aggiornato delle uscite di giugno 2020 targate Panini DC Italia, Panini Comics e Marvel Italia invece cliccate QUI.