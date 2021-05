Shazam: nel sequel non ci sarà il Dr. Sivana di Mark Strong

Grandi cambiamenti in vista per Shazam: Fury of the Gods, sequel del film con Zachary Levy uscito nel 2018. A quanto pare il Dr. Sivana, villain interpretato da Mark Strong, sarà assente dal nuovo progetto.

A confermarlo è stato proprio il noto attore, intervistato di recente ai microfoni di Den of Geek per la promozione di Crudelia. Mark ha spiegato di aver saputo all’ultimo della sua esclusione, ma di essere ugualmente contento di lasciare spazio alle villain femminili interpretate da Helen Mirren e Lucy Liu.

Le due grandi attrici, infatti, vestiranno rispettivamente i panni di Hespera e Kalypso, figlie di Atlante, uno dei più noti Titani della mitologia greca. Il film sarà diretto ancora una volta da David F. Sandberg. Nel cast anche Asher Angel nei panni del giovane Billy Batson.

Dr. Sivana non sarà presente in Shazam 2

Mark Strong, in ogni caso, ha lasciato intendere che le porte sarebbero comunque aperte per un ritorno in un potenziale terzo capitolo visto quanto accaduto nella scena post credits del primo film dove il Dr. Sivana è intento a parlare con Mr. Mind, alieno malvagio e super intelligente.

Le riprese di Shazam: Fury of the Gods dovrebbero iniziare a breve in Atlanta. L’uscita nelle sale è al momento fissata al 2 giugno 2023. Molto probabilmente nuove informazioni saranno divulgate in occasione del prossimo DC Fandome, in programma a ottobre. Durante la prima edizione del 2020, infatti, era stato annunciato il titolo ufficiale.

Nel nuovo film non ci sarà nemmeno il Superman di Henry Cavill, nonostante nella scena finale Warner avesse trovato un escamotage per far apparire il noto eroe senza inquadrarlo in volto. I piani per l’uomo d’acciaio, al momento, sono quelli di un reboot con un protagonista di colore, seguendo quanto accaduto nei fumetti degli ultimi anni.

