Non si può negare che la presenza di Daredevil nel trailer di She-Hulk sia stato un vero tonfo al cuore per i fan del Marvel Cinematic Universe. Dopo l’apparizione di Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home, il ritorno dell’avvocato di Hell’s Kitchen nella sua identità supereroica di Daredevil era molto atteso, soprattutto considerato che il passaggio a Marvel Cinematic Universe richiede un deciso cambio di registro rispetto alla versione vista nella precedente seria dell’era Netflix. Motivo per cui ci si domanda come sarà Daredevil in She-Hulk, prima apparizione in costume di Matt Murdock nel Marvel Cinematic Universe.

Come verrà presentato Daredevil in She-Hulk?

Che il Cornetto abbia un roseo futuro nel franchise è cosa oramai nota, visto la sua già confermata presenza in Echo e il recente annuncio della sua serie titolare, Daredevil: Born Again. Sarà però all’interno della serie dedicata a Jennifer Walters che vedremo per la prima volta in azione Daredevil, occasione che è stata colta con particolare sorpresa dal tema di She-Hulk, come ha raccontato Jennifer Gao, sceneggiatrice principale della serie, in un’intervista da The Direct:

Anzitutto, eravamo tutti scioccati dal fatto che avremmo potuto usarlo. Quando abbiamo saputo per la prima volta cosa ci fosse in ballo, non potevamo crederlo. Continuavamo a pensare “Ok, a un certo punto qualcuno ci dirà che stavano scherzando”, come “È stato un brutto scherzo, in realtà non potete usarlo”.

Apparentemente nessun brutto scherzo, come ci ha mostrato l’ultimo trailer di She-Hulk, in cui vediamo Daredevil comparire con una moderna versione del suo tradizionale primo costume, quello giallo e rosso che ha contraddistinto i primi numeri del fumetto di Daredevil. La presenza del Cornetto nella serie ha consentito di ribadire nuovamente come Charlie Cox sia il perfetto interprete del Diavolo Custode:

Charlie è meraviglioso, si lascia sempre coinvolgere ed è un attore stupendo, un uomo straordinario. La cosa divertente di portare Daredevil nel nostro mondo è che la gente ne ha già visto una versione profondamente drammatica, molto oscuro e tormentato.

Affermazione che inevitabilmente porta a chiedersi come sarà Daredevil in She-Hulk. Senza rivelare alcuno spoiler, la Gao non ha mancato di chiarire come sarà tratteggiato il Diavolo Custode per la sua apparizione nella serie dedicata a Jennifer Walters:

È stato così divertente poterlo fare, come facciamo con ogni personaggio del Marvel Cinematic Universe, il prenderli dall’ambiente che tutti conoscono, molto più drammatico e orientato all’azione, e coinvolgerli nel nostro mondo, farli danzare al ritmo di She-Hulk. E loro devono esplorare un aspetto più leggero della loro personalità.

