She-Hulk e Moon Knight: presto le riprese

Kevin Feige ha fatto il punto su She-Hulk e Moon Knight, annunciando una data indicativa per l’inizio delle riprese. Le due serie tv Marvel al momento risultano in pre produzione e faranno il loro debutto sulla piattaforma di streaming Disney in futuro. In un’intervista rilasciata per il sito The Companion (leggila qui) il presidente dei Marvel Studios ha condiviso qualche dettaglio sull’avanzamento dei lavori.

Con la conclusione di Wandavision, la prima serie tv ambientata nel MCU, e la successiva The Falcon and the Winter Soldier ai blocchi di partenza il prossimo 19 marzo, la narrazione seriale Marvel sembra ben avviata all’interno del catalogo Disney+. A potenziare ulteriormente l’offerta supereroistica della piattaforma arriveranno poi Loki (11 giugno 2021), What If …?, Ms. Marvel e Hawkeye.

Come da annunci precedenti a questi titoli elencati, all’interno dell’equazione serie tv Marvel, andranno ad aggiungersi altri due supereroi: She-Hulk e Moon Knight.

Durante l’intervista Feige ha condiviso le sinossi delle due serie, informazioni precedentemente condivise con altre fonti, ma oltre a quanto già noto sulle due produzioni, il presidente ha fatto riferimento a tempistiche indicative, per quel che riguarda le riprese delle due serie.

Le riprese di She-Hulk dovrebbero cominciare nel giro di qualche settimana e subito dopo, a distanza sempre di qualche settimana, anche le riprese di Moon Knight dovrebbero avere il via.

She-Hulk racconterà di Jennifer Walters (Tatiana Maslany), un’avvocata newyorkese la cui vita sarà sconvolta in seguito a una trasfusione di sangue proveniente nientemeno che da suo cugino, Bruce Banner. Nella serie ritroveremo Mark Ruffalo nel ruolo di Bruce Banner/Hulk, a cui si aggiungerà anche Tim Roth, che tornerà nei panni di Abominio.

Moon Knight racconterà di Marc Spector (Oscar Isaac), un vigilante dallo spirito tormentato che soffre di disturbo dissociativo dell’identità. A causa dei traumi riportati durante una spedizione in Sudan, che hanno portato Spector ad un passo dalla morte, nella mente dell’ex mercenario albergheranno diverse entità ispirate all’iconografia egizia. Oltre ad Isaac nella serie presenzieranno May Calamawy ed Ethan Hawke.