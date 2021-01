She-Hulk: Ginger Gonzaga nel cast della serie Marvel

She-Hulk è la prossima serie TV Marvel, che sarà distribuita su Disney Plus, incentrata sull’eroina omonima (Tatiana Maslany), alias Jennifer Walters, un avvocato che ha poteri simili a suo cugino, Bruce Banner, il più famoso gigante verde, Hulk. Stando a quanto riportato da Deadline, Ginger Gonzaga è entrata a far parte del cast di She-Hulk e interpreterà la migliore amica di Jennifer Walters, co ogni probabilità, quindi, la Gonzaga vestirà i panni di Patsy Walker. Inoltre, come annunciato al Disney Investor Day, la star di Avengers Mark Ruffalo riprenderà il suo ruolo di Hulk. Vi ricordiamo che la serie è diretta da Kat Coiro e Anu Valia, e Jessica Gao che sarà la sceneggiatrice principale degli episodi.

Ginger Gonzaga ha partecipato, in precedenza, a due serie Showtime prodotte da Jim Carrey, Kidding, in cui recitava anche Carrey, e I’m Dying Up Here. L’attrice ha partecipato anche a serie TV di maggio successo come Togetherness dei fratelli Duplass su HBO, Chance di Hulu, I Griffin della Fox e Champions della NBC. L’attrice Ginger Gonzaga è stata, inoltre, scelta come personaggio regolare della serie pilota della Fox The Cleaning Lady, serie che però non ha visto la luce a causa della pandemia di COVID-19 e del rallentamento di tutte le produzioni televisive e cinematografiche.

La Gonzaga ha però espresso tutto il suo entusiasmo per essere entrata a far parte del cast di She-Hulk, tramite Twitter ha infatti condiviso il seguente post.

I’m beyond excited to join 💚#Shehulk!💚 We will be directed by #KatCairo! @ChairmanGao is gifting us her hilarious writing & I get to run amok w/ the insanely talented #tatianamaslaney. Thanks @Marvel & @disneyplus 4 your support & having me in the fam! Get ready! It’s AWESOME! https://t.co/bqMUdlhE5O — Ginger Gonzaga ✨ (@gingerthejester) January 20, 2021

Vi ricordiamo che lo show targato Disney+, in arrivo nel 2022, farà parte di una serie di produzioni della Marvel Studios che esordiranno dopo il 2021, a seguito dell’uscita di cinque serie, quattro live-action e l’antologia animata Marvel’s What If…? confermate nel corso dello scorso anno.