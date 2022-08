Il ritorno di Emil Blonsky, alias Abominio, in She-Hulk: Attorney at Law ha consentito a Tim Roth di lavorare con Mark Ruffalo, il ‘secondo’ Hulk del Marvel Cinematic Univers. Come sanno gli appassionati del franchise, il primo a interpretare Bruce Banner è stato Edward Norton, attore che non ha poi proseguito la sua avventura nel Marvel Cinematic Universe, passando il testimone a Ruffalo, che ha interpretato per la prima volta il Gigante di Giada in Avengers (2012). Come abbiamo visto nel trailer di She-Hulk: Attorney at Law, Roth tornerà a interpretare il suo villain.

In She-Hulk: Attorney at Law, Tim Roth nel Marvel Cinematic Universe interpretando Abominio

Durante intervista con Forbes, Tim Roth ha raccontato la sua esperienza nell’interpretare nuovamente Abominio, svelando proprio la sua sensazione nel tornare a raccontare un capitolo della vita di Hulk ma senza il familiare volto di Norton.

“Ho esordito con ‘Sei cambiato!’. È stato divertente, ci siamo abituati a passare tempo assieme e a prenderci in giro durante le pause delle riprese, abbiamo passato dei bei momenti. Rispetto davvero molto Mark come attore, quindi anche in queste bizzarre e fantastiche circostanze, è stata un’esperienza preziosa”

Per l’attore, il ritorno nei panni di Emil Blonsky è stata un’esperienza intensa, considerato che sono passati più di dieci anni dalla sua interpretazione in Hulk, datato 2008. Pur ammettendo un’inziale difficoltà, Roth non ha esitato a confermare come vedere la dinamica tra Jennifer Walters (Tatiana Maslany) e Bruce Banner (Mark Ruffalo) sia stato un supporto eccellente per rientrare nel personaggio:

“Tornando in scena, non sapevo cosa aspettarmi. Quando abbiamo cominciato a girare, non riuscivo a capire come rientrare nel ruolo, era abbastanza straniante. Tatiana Maslany è incredibile, e She-Hulk è una commedia, lei è dannatamente brave per le commedie, ma a essere onesti lei è brava in tutto. Quando Mark Ruffalo è comparso per la parte in cui ero coinvolto anche io, e ho visto loro due interragire, è state un momento rivelatorio per me, perché ho pensato ‘Oh, è così che si fa’ e lì ho capito cosa dovessi fare. Essenzialmente, nella prima parte in cui eroi coinvolto, ho avuto alcune indicazioni precise da loro su come gestire i nostri compiti, e poi è stato tutto gioco. E’ stato molto divertente”

