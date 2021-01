She-Hulk: la prima stagione potrebbe avere più di sei episodi

Durante il Disney’s Investor Day del 10 dicembre 2020 abbiamo avuto conferme riguardo vari progetti in cantiere, fra cui la serie su She-Hulk, personaggio dei Marvel Comics. Secondo un post nel Subreddit Marvel Studios Spoilers, Kat Coiro dirigerà sei episodi della prima stagione del nuovo show di Disney+ mentre Anu Valia sarà alla regia di ulteriori episodi. Questo potrebbe indicare che di She-Hulk vedremo più di sei episodi nella sua stagione d’esordio.

Ad aggiudicarsi il ruolo della cugina di Hulk, l’avvocato Jen Walters è stata l’attrice Tatiana Maslany, già protagonista nella serie sci-fi canadese Orphan Black, mentre nei panni di Hulk, alias Bruce Banner, rivedremo Mark Ruffalo che apparirà insieme a Tim Roth, che tornerà a nei panni di Abomination. Lo show della MCU avrà anche un villain al femminile, di cui al momento si sa molto poco se non che apparirà in almeno cinque episodi, si tratterà di una social media influencer con un lato oscuro e che il suo nome in codice sarà Lucy.

Sulla serie aleggia ancora grande mistero sugli attori e i personaggi, così come sulla trama, infatti ancora non ci è dato sapere se lo show ci mostrerà le origini del personaggio o una fase successiva. Sappiamo però che se alla regia troveremo Kat Coiro e Anu Valia, alla sceneggiatura ci sarà Jessica Gao, vincitrice di un Emmy per il suo episodio di Rick & Morty “Pickle Rick”.

Lo show targato Disney+, in arrivo nel 2022, farà parte di una serie di produzioni della Marvel Studios che esordiranno dopo il 2021, a seguito dell’uscita di cinque serie, quattro live-action e l’antologia animata Marvel’s What If…? confermate nel corso dello scorso anno.