She-Hulk: Attorney at Law sarà il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe ad arrivare su Disney+, portando all’interno del franchise Jennifer Walters (Tatiana Maslany), cugina di Bruce Banner (Mark Ruffalo) e apparentemente entrato in possesso delle stesse facoltà del Gigante di Giada. Come questo avverrà nel Marvel Cinematic Universe è uno dei tanti misteri che la serie dovrà svelare, ma la curiosità dei fan del franchise è rivolta al piano anrrativo, tanto che ci si domanda spesso se She-Hulk sarà più commedia o legal drama, non dimenticando che siamo sempre all’interno del Marvel Cinematic Universe.

La serie di She-Hulk sarà solo una commedia? Parla la regista Kat Coyro

Da quanto visto nei trailer, compreso quello mostrato al San Diego Comic-Con, è evidente che il taglio dato a She-Hulk sia parte del tentativo dei registi e sceneggiatori dei Marvel Studios di spingere verso nuove linee guida la realizzazione dei nuovi capitoli di questo ricco universo. Dalla rottura della quarta parete (elemento che l’eroina ha introdotto nei comics ben prima di Deadpool, durante la leggendaria run di Bryne) alla forte connotazione comica, She-Hulk è un nuovo approccio sperimentale, dopo WandaVision e Ms. Marvel, le due serie più ardite in temini di linguaggio narrativo della fase Quattro.

Jennifer Walters entrerà nel Marvel Cinematic Universe sia come figura di legale della comunità metaumana, che come parte integrante del mondo supereroico. Questa sua doppia natura la porterà a dover difendere come primo cliente nientemeno che Emil Blonsky (Tim Roth), alias Abominio, nemico del cugino in Hulk (quando il personaggio era interpretato da Edward Norton) e successivamente comparso in una breve scena in Shang-Chi e La leggenda dei Dieci Anelli. Allo stesso tempo, Jennifer dovrà imparare a controllare i propri poteri, con la guida del più esperto cugino Bruce, dando vita a divertenti siparietti.

Questo complicata natura della serie ha portato a domandarsi quale sia il vero fulcro narrativo di She-Hulk, consci di come sia delicato trovare un giusto equilibrio tra una componente comica, il legal drama e l’aderenza alla serrata continuity del Marvel Cinematic Universe. Una curiosità che è stata in parte risolta dalla regista della serie, Kat Coyro:

“Si è sempre trattato di trovare un bilanciamento tra il creare un nuovo genere per la Marvel, ossia una commedia legala di mezz’ora, e dare al contempo la sensazione che ci si trovi ancora nel Marvel Cineamtic Universe, trasmettendo il senso di qualcosa di grande e cinematografico, con momenti di grande azione. Tutto è stato pensato per trovare questo equilibrio”

