La nuova serie del Marvel Cinematic Universe, She-Hulk: Attorney at Law, è attesa su Disney+ a giorni, ma sin dal suo annuncio gli appassionati del franchise si sono interrogati su un aspetto fondamentale della trasformazione di Jennifer Walters: quali sono le origini dei poteri di She-Hulk? Domanda legittima, considerato che non sempre le origin story fumettistiche sono state adattate alla perfezione per l’entrata in scena dei supereroi della Casa delle Idee nel Marvel Cinematic Universe.

ATTENZIONE: quanto segue contiene importanti spoiler su She-Hulk: Attorney at Law

In un video esclusivo di ET Online, svelate le origini dei poteri di She-Hulk

Nei comics, Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner, entrava in possesso dei suoi poteri dopo una trasfusione del sangue di Banner, in seguito a un incidente scaturito dalla scelta di Jennifer di offrire asilo al cugino durante la sua fuga dalle autorità. Pur avendo visto sin dalle prime presentazioni la presenza di Hulk (Bruce Banner) in She-Hulk: Attorney at Law, non era scontata l’origine dei poteri di Jennifer, ma a dare una risposta a questo interrogativo è stato in queste ore un video esclusvio di ET Online, in cui viene mostrata una scena emblematica.

Apparentemente anche nel Marvel Cinematic Universe il sangue è un legame molto forte nella famiglia Banner, tanto da esser nuovamente la via di trasmissione del potere di Hulk. Secondo quanto riportato da ET Online, infatti, Jennifer acquisirà i suoi poteri ‘assorbendo accidentalmente il sangue di Hulk dopo che è stata coinvolta in un incidente assieme al cugino Bruce Banner’. In questa origin story dell’origine dei poteri di She-Hulk manca l’aspetto salvifico che era invece centrale nella sua versione fumettistica, incarnato dalla trasfusione come unica chance di salvarla, ma viene preservato il legame con il cugino. Come abbiamo visto nell’ultimo trailer presentato al San Diego Comic-Con, la serie con protagonista Jennifer Walters (Tatiana Maslany) avrà un tono da commedia, capace anche di sfondare la quarta parete, come ha raccontato la Maslany:

È una serie davvero diversa, ha un umorismo irriverente e She-Hulk fa di tutto per non essere un supereroe, è quasi l’antitesi di molti racconti supereroici, C’è un elemento di negazione molto radicato, per me, si tratta di avere rifiutato così a lungo quello che è successo, origine della divertente tensione tra Jennifer e She-Hulk.

She-Hulk arriverà su Disney Plus il prossimo 17 agosto.

L’offerta di Disney+