Shin Kamen Rider: i trailer del live-action di Hideaki Anno

Shin Kamen Rider è il nuovo film live-action creato da Hideaki Anno, autore di Evangelion, reboot di Kamen Rider del maestro Shotaro Ishinomori.

Anno e lo studio cinematografico Toei Company hanno offerto ai fan un assaggio del nuovo Shin Kamen Rider, pubblicando ben due trailer e rivelando i due membri del cast principale. Non solo. Anno ha confermato che la moto Cyclone che Kamen Rider userà nel film è stata creata dal progettista meccanico di Evangelion, Ikuto Yamashita.

Shin Kamen Rider: trailer e protagonisti

Chi sono gli attori scelti che andranno a interpretare i due protagonisti? Takeshi Hongo/Kamen Rider verrà interpretato da Sousuke Ikematsu mentre Ruriko Midorikawa, alleata di lunga data di Kamen Rider, avrà il volto di Minami Hamabe:

Qui sotto potete guardare il primo trailer, fedele ricreazione della sequenza di apertura dello show televisivo del 1971:

Possiamo vedere Kamen Rider attraversare il deserto sulla sua moto Cyclone, e alla fine appare un misterioso e acrobatico agente di Shocker conosciuto come Man Spider. Il teaser è impostato sul classico tema di apertura “Let’s Go! Rider Kick”.

E questo il secondo trailer:

Hideaki Anno ha commentato con queste parole l’imminente uscita di Shin Kamen Rider:

“Cinque decadi fa, quasi tutti i bambini delle elementari erano incantati dall’eroe a grandezza umana Kamen Rider. Io non facevo eccezione. Ho lanciato questo progetto con il sentimento di voler restituire un po’ dei grandi doni ricevuti cinque decadi fa dalle serie tv, nella forma di un film cinque decadi dopo.”

Vi ricordiamo che il franchise di Kamen Rider celebra quest’anno il suo 50° anniversario. Venuto alla luce per la prima volta con una serie televisiva nel 1971 di Shotaro Ishinomori, da allora ha generato serie di sequel, film, manga, e una robusta linea di giocattoli e merchandise multimiliardaria. Shotaro Ishinomori è ben noto per le sue altre creazioni, la serie manga Cyborg 009 e la serie di supereroi tokusatsu Super Sentai, che è stata poi adattata come Power Rangers.

Shin Kamen Rider uscirà a marzo 2023. Anno sta dirigendo, sceneggiando e producendo il film. Shotaro Ishinomori è accreditato come il creatore originale.

Recuperate Ken Il Guerriero – La Serie Completa disponibile su Amazon!