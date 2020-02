Shining Vale: ritorna Courteney Cox con una nuova serie horror

Courtney Cox, uno delle tre attrici principali della serie cult Friends e Cougar Town, sarà presto la protagonista di un nuovo show firmato Starz, Shining Vale.

A svelare in anteprima la notizia è stato il sito Variety che ha voluto anche evidenziare una certa somiglianza della trama con quella di Santa Clarita’s Diet, spettacolo che Netflix ha pochi mesi sospeso tra le polemiche generali dopo sole tre stagioni.

Shining Vale sarà scritta da Sharon Horgan e Jeff Astrof, quest’ultimo anche produttore della serie assieme a Aaron Kaplan e Dana Honor di Kapital Entertainment mentre spetterà a Dearbhla Walsh dirigerne l’intero progetto.

La Cox vestirà i panni di Patricia “Pat” Phelps, un’ex bambina ribelle che è diventata, negli anni, dipendente da droghe e alcol. Dopo 17 anni di vita spericolata, Pat riesce a disintossicarsi, diventando inaspettatamente anche una scrittrice di successo nell’ambito dell’empowerment femminile. Nonostante la sobrietà, però, la nostra si sente insoddisfatta della propria vita, soprattutto a causa di un rapporto matrimoniale oramai spento e delle numerose incomprensioni coi figli adolescenti. Alla ricerca dell’ispirazione per scrivere il suo secondo romanzo, Pat decide allora di trasferirsi con la famiglia in periferia, in una casa gigantesca dove in passato sono state commesse atrocità orribili e dove risuonano ancora voci spiritate e sinistre che solamente lei riesce a sentire.

Courtney Cox, già avvezza al genere horror grazie alla sua presenza nel franchise di Wes Craven Scream, in previsione del rilascio della notizia su questa nuova serie televisiva, ha voluto rassicurare i fan di Friends, sottolineando come il nuovo progetto non metterà di certo a rischio l’attesa reunion dei sei amici prevista a maggio per la HBO Max.

In merito a Shining Vale, Jeffrey Hirsch, Presidente e CEO di Starz, ha affermato che:

Mentre Starz continua ad espandere la sua lista di serie comiche originali, siamo incredibilmente orgogliosi di portare nella rete un’attrice di talento come Courteney Cox per Shining Vale. Il precedente successo nel genere horror combinato con le sue raffinate uscite comiche la rendono l’attrice ideale per dare vita a Pat.