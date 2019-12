Shinji Ikari (Nendoroid) da Good Smile Company

Una nuova figure si aggiunge alla serie Nendoroid, Shinji Ikari da Neon Genesis Evangelion è il nuovo annuncio di Good Smile Company per la sua linea di piccole collezionabili. Questa serie di piccole figures è composta da numerosi soggetti e licenze tutti rigorosamente raffigurati con lo stile SD (super deformed). La Nendoroid di Shinji Ikari sarà dotata di un corpo completamente snodato offrendo al collezionista la scelta della posa preferita.

Neon Genesis Evangelion è la saga cult creata dallo studio Gainax e Hideaki Anno. Dopo una serie animata di successo e diversi sequel cinematografici nel 2007 è iniziata una nuova tetralogia cinematografica con lo scopo di semplificare la visione allo spettatore. Sebbene l’incipit iniziale sia rimasto invariato, il design dei mecha ha subito un leggero restyle, così come la trama che già dal secondo film in poi ha iniziato a discostarsi dalla serie precedente introducendo anche nuovi personaggi ed Evangelion. Il protagonista rimane in ogni caso Shinji Ikari (il third children) costretto suo malgrado a salire su un enorme robot chiamato Evangelion dalle fattezze umane, grazie ad una particolare predisposizione infatti, l’Evangelion 01 è in grado di rispondere con un altissimo tasso di sincronia ai pensieri di Shinji dandogli così grande vantaggio nelle battaglie con i temibili angeli.

Shinji Ikari (il third children) è raffigurato con quelli che sono i suoi abiti scolastici abituali, tra i vari accessori ci sarà anche una piccola basetta rocciosa che vi permetterà di esporre in coppia sia Shinji che Kaworu, anche lui in preordine, ricreando così il poster di Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, il terzo film della nuova tetralogia cinematografica che si andrà a concludere nel 2020.

Shinji Ikari è in preordine, nei vari shop specializzati, ma anche direttamente dal produttore a questo indirizzo, con un prezzo di listino di 43,90 euro ed uscita fissata per Giugno 2020.