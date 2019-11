Shinra Kusakabe Nendoroid da Good Smile Company

Good Smile Company apre i preordini per la figure della linea Nendoroid di Kusakabe Shinra, protagonista della serie animata “Fire Force“, di cui l’adattamento animato sta andando in onda proprio in questo periodo. Questa serie di figure sono realizzate in PVC, completamente articolate, alte circa 10 cm a seconda del soggetto, vede alternarsi diversi personaggi dalle più svariate licenze, da Harry Potter a Dr. Slump e Arale.

Shinra è il personaggio della serie. E’ un “pirocineta” di terza generazione che è stato assegnato all’Ottava Brigata Speciale. Shinra ha un’obiettivo oltre a quello di salvare le persone, vuole assolutamente scoprire la causa della tragica morte della sua famiglia dodici anni prima. Ha un potere molto particolare, chiamato Impronta del Diavolo, che gli consente di aumentare notevolmente la forza delle gambe, saltando, volando e addirittura tirare potenti calci in aria. Questa sua capacità può addirittura essere ulteriormente potenziata quando utilizza l’Adolla Burst, consentendogli di muoversi alla velocità della luce mentre i dissolve momentaneamente il suo corpo. Shinra è inoltre condizionato da una situazione patologica nota come risata nervosa, che lo costringe a sorridere durante le situazioni tese o impaurite che a sua volta lo fanno sembrare minaccioso (mi ricorda vagamente qualche altro personaggio ndr).

Shinra sarà parzialmente articolato e dotato di vari accessori intercambiabili ed effetti che simulano il fuoco. Il volto e i capelli saranno come sempre gli elementi più dettagliati della figure, essendo una SD, ma anche il resto seppur miniaturizzato è stato curato in ogni suo particolare. Il personaggio sarà realizzato completamente in PVC e raggiungerà una altezza di circa 10 cm. All’interno della confezione troveremo un graditissimo accessorio bonus, il piedistallo, che ci consentirà un migliore posizionamento della figure.

Shinra Nendoroid è al momento in preordine sui vari store e sul sito di Good Smile Company al prezzo suggerito di 44,90 € con uscita fissata per il mese di Giugno 2020.