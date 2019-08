Shiryu di Libra, il nuovo Myth Cloth EX di Tamashii Nations

Shiryu, conosciuto in Italia con il nome di Sirio il Dragone, è il nuovissimo annuncio di Tamashii Nations per la linea Saint Cloth Myth EX dedicata alla saga di Nettuno.

Shiryu, conosciuto in Italia con il nome di Sirio il Dragone, è il nuovissimo annuncio di Tamashii Nations per la linea Saint Cloth Myth EX dedicata alla saga di Nettuno. Come molti di voi sapranno Shiryu è allievo del Maestro dei Cinque picchi – che si rivela essere – Dohko di Libra, Cavaliere d’oro della Bilancia e come tale ne eredita l’armatura in caso di bisogno. Già in passato Tamashii Nations ha inserito teste alternative nei suoi prodotti per poter ricreare anche versioni alternative dei Bronze Saint con armatura d’oro. Con Shiryu siamo già al terzo annuncio, dopo Hyoga con armatura di Aquarius (Da poco in distribuzione in Italia) e Seiya con armatura di Sagitter, che completa il trio di giovani guerrieri che vediamo in armatura d’oro durante la saga di Nettuno. Grazie all’enorme accoglienza da parte dei collezionisti vediamo l’apertura dei preordini e la comparsa delle foto ufficiali.

Shiryu di Dragon, è un personaggio del manga e anime Saint Seiya – I Cavalieri dello zodiaco, scritto e disegnato dal mangaka Masami Kurumada. È uno dei cinque Cavalieri di Bronzo protagonisti e appartiene alla costellazione del Dragone. Nel manga Saint Seiya Next Dimension, Shiryu viene riconosciuto come futuro Cavaliere d’oro della Bilancia, successore del suo maestro Dohko.

La serie Myth Cloth è composta da action figure, tutte tratte dal brand Saint Seiya – per i profani I Cavalieri dello Zodiaco – con armatura in metallo removibile e componibile anche a segno Zodiacale. Il fascino di questa linea sta proprio nella duplice modalità del poter scegliere se montare armatura su personaggio o a totem.

Shiryu di Libra sarà alto circa 18 cm, leggermente più di un normale Myth Cloth, questa edizione oltre ad avere una estrema posabilità sarà dotata di diverse mani e volti intercambiabili. Il suo prezzo sarà di 9,900 Yen con uscita fissata per Febbraio 2019 (e nei mesi successivi in italia grazie al distributore ufficiale Cosmic Group). Attenzione però perché questo prodotto sarà una edizione molto limitata e questo fattore lo farà andare immediatamente Sold-Out quindi prenotatelo già da ora nel vostro negozio di fiducia se siete interessati.