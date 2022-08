Dopo Seiya di Pegasus, Shun di Andromeda, Hyoga di Cygnus e Ikki di Phoenix arriva Shiryu di Dragon (meglio conosciuto come Sirio il Drogone) quinta e ultima uscita Myth Cloth EX delle armature Bronze Saint in edizione speciale chiamate Golden Limited Edition e marchiate Tamashii Nations Tokyo.

Tamashii Nations, in passato, in occasione di eventi speciali per appassionati era riuscita a proporre già sia Seiya di Pegasus, Shun di Andromeda e Hyoga Cygnus ma anche Ikki di Phoenix. Oggi stiamo parlando, per chi non fosse pratico del settore, di una nuova action figure tratta dall’anime Saint Seiya – I cavalieri dello Zodiaco, composta da un corpo in plastica rivestito della sua lucente armatura in metallo. Questa edizione dorata di Shiryu alta circa 17 cm è tratta dal terzo arco narrativo conosciuto come “la saga di Poseidone” e vede i cinque Cavalieri di Athena scontrarsi contro i generali di Nettuno, protettori dei sette pilastri degli oceani.

Shiryu di Dragon è uno dei cinque protagonisti dell’anime Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco, a lui appartiene la costellazione del Dragone e fa parte della casta dei Cavalieri di Bronzo. Allievo del maestro dei Cinque Picchi o Dohko della Bilancia, Cavaliere D’oro e protettore della settima Casa del Grande Tempio. La caratteristica principale di Shiryu è la strategia, infatti per uscire vincitore dalle situazioni più difficili oltre ad usare la tattica di combattimento, fa affidamento alla sua forza di volontà anche se può portare a enormi sacrifici, come privarsi della vista.



La figure di Shiryu di Dragon è di fatto un recolor di quello già rilasciato tempo fa chiamato Reborn Cloth e sarà in vendita solamente presso il flagship store di Tamashii Nations a Ottobre 2022 e quindi non sarà distribuito in Italia come accade per altri modelli della stessa linea.

