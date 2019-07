Shoko Equuleus Myth Cloth: la recensione

Andiamo a scoprire nel dettaglio la nuova action Figure di Shoko Equuleus per la serie Myth Cloth tratta dall'anime di Saint Seiya: Saintia Sho.

Shoko Equuleus è un’action figure completamente in plastica e metallo, tratta dal manga e anime di Saint Seiya: Saintia Sho, prodotta dall’azienda Giapponese Tamashii Nations, dotata di numerose articolazioni che permettono di ottenere delle ottime posabilità. All’interno della confezione potrete trovare diverse parti intercambiabili e accessori che vi daranno la possibilità di ricreare le scene da combattimento che avete potuto ammirare nel manga o nel cartone animato.

Il Personaggio

Shoko Equuleus è la protagonista principale della serie di anime e manga Saint Seiya Saintia Sho creata dal maestro Masami Kuramada e disegnata e sceneggiata da Chimaki Kuori. Shoko appartiene alla costellazione del Cavallino Minore. Una delle particolarità della casta di guerriere a cui appartiene risiede nella “libertà” di cui possono godere all’interno dei rigidi ranghi dei cavalieri. Essendo guardie del corpo personali della Dea Athena, le Santia non devono infatti rinunciare alla loro femminilità, né indossare maschere come gli altri cavalieri donne.

La Confezione

Dopo questa brevissima presentazione analizziamo nel dettaglio la figure partendo dal box che la contiene. Questa linea chiamata Myth Cloth è dedicata esclusivamente a Saint Seiya (I Cavalieri dello Zodiaco) e l’impostazione della confezione risulta armonica per tutti i prodotti usciti fino ad ora. Fra una figure e l’altra cambiano solamente le dimensioni di qualche centimetro in base alle parti dell’armatura che compongono il cavaliere e degli extra che si potranno trovare all’interno della scatola. Nella parte frontale della confezione troviamo la figura intera di Shoko in armatura e sullo sfondo in primo piano il totem che simboleggia il Cavallino Minore. Nella parte posteriore invece troviamo la figure in alcune pose con le foto del totem e dei tre visi intercambiabili.

Il Blister

All’interno della scatola troveremo due blister, che andremo ad analizzare nel dettaglio. Nel primo blister, come visibile in foto, conterrà la figure di Shoko posizionata nella parte centrale della confezione, circondata da parti di armatura, 3 coppie di mani, un elmo nella parte alta a sinistra e i 2 visi intercambiabili nella parte alta a destra. Nel secondo blister invece troveremo i capelli per poter inserire il diadema, altre parti di armatura e lo scheletro del totem.

Totem

Passiamo ora all’assemblaggio del totem (ovvero il montaggio delle parti dell’armatura nella costellazione a cui appartiene il nostro personaggio), per i più esperti sicuramente il tutto risulterà abbastanza semplice ed intuitivo, ma per nostra sicurezza abbiamo preso il libretto di istruzioni e abbiamo seguito le spiegazioni passo dopo passo facendo risultare il montaggio molto veloce e semplice.

Figure

La figure senza armatura è completamente in plastica, ad eccezione dei piedi che sono in metallo per far si che una volta montata la cloth il personaggio abbia maggiore stabilità nello stare in piedi e nelle pose action.

Struttura e Paint

Una volta smontata l’armatura nella configurazione del cavallino, siamo passati al montaggio sul nostro personaggio che risulterà molto semplice ed intuitivo se siete già collezionisti di queste figure, altrimenti vi consigliamo come sempre di prendere in mano le istruzioni e di seguirle passo dopo passo per non rompere qualche pezzo. La prima cosa che abbiamo notato è la somiglianza del viso con la controparte animata della protagonista Shoko, il painting del viso e dei capelli è realizzato benissimo. Per quanto riguarda invece l’armatura che è completamente azzurra rende molto bene nella parti in metallo, mentre nelle parti in plastica tende a perdere il colore.

Posabilità

La posabilità della figure è decisamente buona anche se il corpo non è una versione dei più recenti EX, non abbiamo riscontrato nessun tipo di problema a parte il movimento laterale dei piedi nella parte delle caviglie, che risulta essere un pò limitato dalla parte bassa del gambale.

Conclusioni

Con l’uscita di questo Myth, Tamashi Nations sfodera una buona action figure anche se appartiene alla vecchia generazione classic. Ottima posabilità, ottima estetica e un’ottimo extra di parti intercambiabili per potersi divertire a mettere Shoko imitandone le pose che ci sono piaciute tanto rendendo il collezionista soddisfatto del prodotto acquistato.

La figure di Shoko Equuleus è è ancora disponibile presso i rivenditori ad un prezzo suggerito di 100.00 € e distribuita in Italia da Cosmic Group.