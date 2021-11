Shoot!: un nuovo anime in arrivo dopo 28 anni

Il manga Shoot! a tema calcistico di Tsukasa Ooshima, che ha vinto nel 1994 il premio Kodansha per la categoria shounen, sta ispirando il suo primo nuovo anime dopo ben 28 anni. A dare la notizia il sito ufficiale. Il titolo della nuova serie sarà Shoot! Goal to the Future, andrà in onda in Giappone nel 2022 e verrà prodotta dallo studio EMT Squared.

Shoot!: tra anime e manga

Il primo adattamento anime del manga di Tsukasa Ooshima, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Magazine di Kodansha tra il 1990 e il 2003 e ancora inedito in Italia, è stato prodotto dallo studio Toei e trasmesso da Fuji TV nel 1993-1994 e andato in onda su Canale 5 da febbraio 1997 e dal 31 marzo 1997 su Italia 1, per un totale di 58 episodi, di circa 22 minuti l’uno, con il titolo Alé alé alé o-o.

La storia del manga ruota attorno ad un ragazzo di nome Toshihiko Tanaka che convince i suoi amici ad unirsi alla squadra di calcio e ad affrontare il campionato scolastico superiore All-Japan.

Il sito ufficiale dell’anime descrive la storia:

Atsushi Kamiya, un ex capitano del liceo Kakegawa e il famoso “capitano coraggioso” di una famosa squadra di calcio italiana… E Hideto Tsuji, uno studente del liceo Kakegawa, che sembra disinteressato alla squadra di calcio ormai indebolita… Il loro incontro è l’inizio di una nuova leggenda…

Questa la key visual:

Vi ricordiamo che dal primo adattamento anime è stato tratto anche un live-action nel 1994 con i membri della boy band SMAP nei ruoli principali, intitolato SHOOT! HIT THE GOAL. Inoltre, è stato pubblicato in Giappone un manga spin-off isekai intitolato Shoot! no Sekai ni Gon Nakayama ga Tensei Shite Shimatta Ken (That Time Gon Nakayama Got Reincarnated in the World of Shoot!) nel 2020. Il manga racconta la storia del calciatore professionista Masashi Nakayama, altrimenti noto come Gon Nakayama, dopo essersi reincarnato nel mondo di Shoot! impressionando il mondo con le sue abilità.

