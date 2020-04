shopDisney: in arrivo una nuova Chiave Disney Store dedicata a Star Wars

Il 4 Maggio sarà lo Star Wars Day, ricorrenza che cade in questo particolare giorno a causa della pronuncia della data in lingua inglese, “May, the Forth”, che ricorda molto il “May the force be with you” pronunciato nel corso dell’epopea degli Skywalker da parte dei cavalieri Jedi. Per celebrare questa occasione shopDisney, il negozio online ufficiale Disney, ha deciso di distribuire un particolare gadget in edizione limitata.

Lunedì 4 Maggio, a partire dalle ore 9 sarà possibile, a fronte di una spesa minima di 20€ e utilizzando il codice “FORCE” prima del completamento dell’ordine, ricevere senza costi aggiuntivi questa edizione limitata della chiave del Disney Store, ispirata alla spada laser di Luke Skywalker.

Saranno rese disponibili solo 15000 chiavi a livello europeo e sarà possibile acquistarne solo una per cliente, fino ad esaurimento scorte. Ovviamente la chiave sarà recapitata con il vostro ordine, ricevendola così comodamente a casa.

Il sito di shopDisney è davvero molto ben fornito, soprattutto di prodotti a tema Star Wars sia per grandi che per i più piccini: dalle t-shirt, ai pupazzi, fino alle action figures, passando addirittura per i set lego! Si passa dalla trilogia originale, passando per la seconda, fino addirittura a quella nuova, con prodotti inerenti alle avventure di Rey, Finn, BB8 e tanti altri. Non mancano, inoltre, quelli inerenti alla nuova serie ambientata nell’universo di Star Wars The Mandalorian, in onda sulla nuova piattaforma di streaming Disney +.

La chiave dedicata a Star Wars fa parte di una particolare promozione indetta da shopDisney, dove in occasione di particolari ricorrenze, è possibile entrare in possesso delle chiavi da collezione, replica della particolare chiave dei negozi Disney. Si tratta di oggetti da collezioni dedicati ai personaggi e ai film Disney più amati come ad esempio Frozen, Tigro, Cenerentola e molti altri ancora.