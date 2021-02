Shoto Todoroki Ichibansho da Bandai Namco: Recensione

Bandai Namco e Bandai Spirits ci propongono Shoto Todoroki Ichibansho tratto dal videogioco My Hero Academia: Smash Rising. Si tratta della terza figure di un quartetto che comprende anche altri Hero della serie My Hero Academia che comprendono: Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Shoto Todoroki e Mirio Togata (che nel frattempo abbiamo già recensito per il nostro canale Youtube).

Il personaggio

Shoto Todoroki è uno dei protagonisti principali di My Hero Academia (Boku no Hero Academia nella versione originale). La prima cosa che salta all’occhio osservando il personaggio è la capigliatura dei capelli, poiché si divide in due colorazioni: bianchi nel suo lato destro e rossi nel sinistro. Come mai vi starete chiedendo? Ve lo spieghiamo subito: Todoroki è figlio di due Hero e ha acquisito i poteri da entrambi i genitori, nella parte destra con i capelli bianchi, ha ereditato i poteri della madre derivati dal ghiaccio, mentre nella parte sinistra quelli del padre provenienti dal fuoco.

La Confezione

Realizzata in un solido e robusto cartoncino, la figure è racchiusa in questo packaging dal colore blu che richiama anche il costume da Hero di Shoto Todoroki. Nella parte frontale al centro della confezione troviamo proprio il protagonista della nostra recensione mentre sta usando il suo Quirk ed è circondato da vari loghi come quelli di Bandai Spirits, Bandai Namco, il logo della serie My Hero Academia e il nome dell’eroe nella parte laterale sinistra. In uno dei lati prosegue la grafica del frontespizio e ripropone una foto a mezzo busto di Todoroki con una grafica di colori bidimensionali. Finendo con la parte posteriore possiamo ammirare tutte le statue della wave Smash Rising.

Shoto Todoroki – Ichibansho

Una volta estratti gli involucri interni suddivisi in cartoncino ripiegato e plastiche protettive, la statua non ha bisogno di nessun tipo di assemblaggio ed è già pronta per essere esposta nella vostra collezione di personaggi di My Hero Academia. Oltre alla figure troveremo un piccolo piedistallo trasparente per nulla invasivo, che ci permette di ancorare meglio Todoroki al suolo senza pericolo di caduta accidentale.

La statica è realizzata completamente in pvc e misura in altezza circa 18,5 cm. Anche se la posa è veramente semplice il paint e lo sculpt sono realizzati in maniera ineccepibile, in modo particolare nel volto, dove occhi e capelli risultano ben definiti e nitidi. Il costume da Hero è stato realizzato senza tralasciare davvero nulla come ad esempio: il dispositivo di raffreddamento che si trova sul collo che in base alla temperatura del corpo di Todoroki, lo raffredda o lo riscalda autonomamente; i piccoli barattoli metallici sulla cintura che contengono medicinali per il primo soccorso e per concludere gli stivali che hanno la suola chiodata per non scivolare nel ghiaccio.

I punti forti di questa statua sono sicuramente in primis gli effetti di fuoco realizzati in plastica trasparente, sia nel pugno sia sulla spalla ma anche l’effetto di ghiaccio presente sul piede opposto che gli consente di creare un punto di appoggio per sostenersi in piedi senza bisogno di supporti.

Conclusioni

Shoto Todoroki Ichibansho è la terza figure del poker di Hero tratta dal set My Hero Academia: Smash Rising, se avete la fortuna di possedere le altre tre uscite sarete in grado di realizzare un diorama fenomenale, altrimenti, se siete amanti solamente di questo personaggio, non ne rimarrete assolutamente delusi. Una statua già bella singolarmente che va senza dubbio acquistata senza nessun rimorso. Se invece siete amanti del rischio e volete provare a vincerla, lo potrete fare acquistando un biglietto della lotteria Ichiban Kuji. Plus Ultra!

