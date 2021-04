Dopo il grande successo ottenuto da Bohemian Rapsody e Rocketman (i due film erano sul punto di avere un crossover) anche Netflix ha deciso di buttarsi a capofitto nel mondo dei biopic musicali. In una notizia pubblicata in esclusiva dal portale Deadline è emerso come la piattaforma di streaming stia finalizzando un accordo per realizzare un film dedicato ai KISS, intitolato Shout It Out Loud.

A dirigerlo dovrebbe pensarci Joachim Rønning, regista de Pirati dei Caraibi – La Vendetta di Salazar, mentre Paul Stanley e Gene Simmons, leader della storica band, dovrebbero essere direttamente coinvolti nel processo creativo del progetto, avendo la decisione finale su tutto.

Gli iconici concerti dei KISS saranno uno dei punti focali del biopic, ma verrà raccontata anche la genesi della band partendo dal momento in cui Paul e Gene si sono incontrati per la prima volta, fino ad arrivare all’ingaggio del chitarrista Ace Frehley e del batterista Peter Criss. Senza dimenticare della scelta dell’iconico trucco che li ha resi celebri in tutto il mondo.

In arrivo su Netflix un biopic sui KISS?

I KISS hanno venduto oltre 100 milioni di singoli e sono stati introdotti nel 2014 nella Rock and Roll Hall of Fame. Al momento la band è nel mezzo dell’End of the Road Tour, che ha visto un mega concerto a Dubai a capodanno. Il tutto è stato rallentanto dalla pandemia, ma il tour riprenderà in autunno.



Dopo più di 50 anni di onorata carriera, un biopic su Netflix sarebbe il modo migliore per rendere omaggio alla band e solidificare ulteriormente il loro status leggendario. Per ora Paul e Gene non si sono ancora espressi al riguardo perchè l’accordo deve ancora essere ultimato.

