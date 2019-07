Shovel Knight – Dungeon Duels su Kickstarter il gioco da tavolo di Shovel Knight

Live su Kickstarter la campagna per finanziare il gioco in scatola basato sul videogame indie Shovel Knight.

Shovel Knight, il videogame indie finanziato tramite una strepitosa campagna su Kickstarter nel 2014, è di nuovo protagonista sulla piattaforma di crowdfunding con una nuova campagna, che servirà a finanziare Shovel Knight – Dungeon Duels, un gioco in scatola basato sulla sua incarnazione videoludica.

Il gioco da tavolo basato sul videogioco Yacht Club Games sarà sviluppato da Panda Cult Games e sarà un platform a scorrimento competitivo, per 1-4 giocatori, che grazie alla modularità delle sue tessere permetterà di rendere in maniera efficace il look and feel di questo tipo di videogiochi.

Il Tabellone di gioco infatti sarà un riquadro vuoto che conterrà 4 tiles modulari, questa particolare struttura permetterà al gioco di emulare il movimento a scorrimento da sinistra verso destra tipico dei vecchi platform.

Togliendo la tessera che si troverà sul lato sinistro della plancia e andando ad inserirne una nuova nel dal lato destro, il tabellone di gioco scorrerà rivelando nuovi ambienti e ostacoli.

I giocatori utilizzeranno uno dei 4 cavalieri alle prese con i mostri del malvagio Order of No Quarter, muovendosi per il tabellone di gioco e sconfiggendo i nemici. Durante l’esplorazione dovranno quindi raccogliere i tesori fino alla stanza finale dove affronteranno il pericolosissimo Boss di fine livello.

Scopo del gioco sarà quello di collezionare più oro e tesori degli altri per essere incoronati come unico e vero Shovel Knight.

La scatola del gioco base conterrà diversi elementi come miniature (un totale di 36 pezzi), tiles, carte di gioco, token e dadi speciali.

Sarà possibile sostenere questa campagna attraverso un unico pledge da 70,00$, ad esclusione della donazione di denaro libera, che darà diritto ad una copia del gioco, il modello esclusivo dello Shield Knight, le carte eroe e tutti gli stretch goal che verranno sbloccati durante lo svolgimento della campagna.

La cifra necessaria a finanziare Shovel Knight – Dungeon Duels è di 80.000$, al momento non ancora raggiunta, chi desiderasse partecipare al crowdfunding avrà tempo fino al 27 luglio 2019. Chi parteciperà al crowdfunding si vedrà recapitare la propria copia a luglio 2020.

Per tutte le informazioni sul progetto vi rimandiamo alla pagina ufficiale del progetto.