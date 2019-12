Shuichi Akai (Detective Conan) di Tamashii Nations

Shuichi Akai è il nuovo annuncio di Tamashii Nations che prosegue l’uscita dedicata al manga/anime di Detective Conan, per la linea S.H. Figuarts (dove S.H. sta per Simple Style & Heroic Action).

Come tutti i personaggi già usciti in precedenza resterà fedele nella scala di altezza, misurerà 16 cm circa realizzata solamente in plastica e completamente snodabile per assumere qualsiasi tipo di posa e simulare le pose che abbiamo ammirato della serie televisiva. All’interno della confezione troveremo diversi extra e parti intercambiabili tra cui: tre visi, diverse mani intercambiabili (quattro sinistre e tre destre), delle parti sostitutive della coscia dei pantaloni con delle mani sostitutive per le tasche, una pistola e un fucile.

Detective Conan è un manga che nasce in Giappone nel 1994 dal maestro Gōshō Aoyama ed è ancora oggi in corso di pubblicazione sulla rivista Weekly Shōnen Sunday di Shogakukan. Attualmente in Giappone siamo arrivati al 97° volume, mentre in Italia proprio nel mese di novembre 2019 è uscito il 96° distribuito da Star Comics. Shuichi Akai è di origini Giapponesi ed è un membro dell’FBI, il suo vestiario tipico son: una camicia nera con colletto con una giacca grigia sopra, dei pantaloni neri, scarpe e un berretto di maglia nero. Durante il suo periodo da infiltrato nell’Organizzazione Nera usava il nome di Dai Moroboshi con il nome in codice “Rye” .

Il costo di questa figure sarà di 6.050 Yen ed uscirà nel mese di aprile 2020 in Giappone.

Al momento non abbiamo notizie relative alla distribuzione della figure al di fuori dei confini giapponesi data la presenza di alcuni problemi legati ai diritti dei marchi utilizzati.