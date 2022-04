Il manga Rosen Blood di Kachiru Ishizue, in corso di pubblicazione nel nostro Paese dalla casa editrice Star Comics, sta per concludersi. A dare la notizia il numero di maggio di quest’anno della rivista Monthly Princess di Akita Shoten. La storia si concluderà nel numero di agosto della rivista.

Kachiru Ishizue ha iniziato la serializzazione del manga Rosen Blood su Monthly Princess il 6 settembre 2017 . Il quarto volume del manga è stato pubblicato nell’agosto 2021. Sensuale e appassionante, la miniserie dalle atmosfere gotiche e decadenti, segue la surreale storia di Stella, in perenne bilico tra sogno e realtà, terrore e bramosia.

Rosen Blood si compone di 5 volumi e ha debuttato in Italia il 23 febbraio. Il primo volume è stato reso disponibile in doppia versione: quella standard e una versione con alcuni gadget. Quest’ultima ha avuto in allegato 3 cartoline, a tiratura limitata che potete recuperare su Amazon!

Questa la trama:

Dopo aver perso la sua famiglia, Stella si mette in viaggio alla ricerca di un lavoro, ma viene coinvolta in un terribile incidente. Rimasta illesa, si risveglia in una enorme villa, dove dimora, insieme ad altri tre bellissimi uomini, il misterioso Levi. Non avendo più un posto dove andare e per saldare il suo debito, Stella inizia a lavorare come cameriera per i quattro uomini, che di umano hanno solo l’apparenza. Ben presto la ragazza si renderà conto di quanto sia pericolosa la situazione nella quale si è cacciata. Questi, infatti, non mangiano mai e masticano strani cristalli. Per di più le rivolgono sguardi bramosi. Hanno così inizio le vicende, sospese tra terrore e perdizione, di una fanciulla ammaliata da misteriose creature non umane… Si alza il sipario su un nuovo gothic fantasy romance dalla grafica ammaliante e suggestiva che ha come palcoscenico un’oscura e insidiosa magione!