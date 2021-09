Si spegne Art Metrano, il Mauser in Scuola di Polizia

Arthur “Art” Metrano, la star della serie di film Scuola di Polizia (Police Academy), nonché stand-up comedian per i programmi The Tonight Show con Johnny Carson e The Dean Martin Show, muore all’età di 84 anni. A dare la triste notizia a The Hollywood Reporter il figlio Harry Metrano.

L’addio ad Art Metrano

Un’altra grande star di Scuola di Polizia ci lascia. A gennaio, l’agente di Marion Ramsey, Laverne Hooks nella famosa serie, aveva confermato la sua morte all’età di 73 anni nella sua casa di Los Angeles.

Anche Art Metrano si spegne per cause naturali ad Aventura, in Florida.

Art Metrano divenne famoso nel 1970 con The Tonight Show di Johnny Carson. Nel corso degli anni recitò in Starsky & Hutch, L’incredibile Hulk, nello spin-off di Happy Days, Jenny e Chachi, e nel film Non si uccidono così anche i cavalli?, ma per i fan più giovani di Scuola di Polizia rimarrà per sempre l’altezzoso Ernie Mauser di Scuola di polizia 2: Prima missione e Scuola di polizia 3: Tutto da rifare.

Nonostante nel 1989 dovette confrontarsi con un terribile incidente, causato da una caduta dalle scale che lo lasciò con una tetraplegia, non permise che questo lo allontanasse dal mondo dello spettacolo. In seguito usò una sedia a rotelle per esibirsi in uno spettacolo personale in cui, con l’umorismo, raccontò il suo incidente e il suo difficile recupero. È apparso poi in Avvocati a Los Angeles e Party of Five per poi ritirarsi dalle scene nel 2001.

Il figlio lo ha salutato commosso su Instagram:

È con il cuore pesante che scrivo questa didascalia. Ieri ho perso il mio migliore amico, il mio mentore, mio padre. Era e sarà sempre l’uomo più duro che conosca. Non ho mai incontrato qualcuno che abbia superato più avversità di lui, “, ha scritto Harry Metrano. “Ha combattuto e vinto così tanto negli anni che l’ho sempre considerato indistruttibile, ma la verità è che non viviamo per sempre sulla terra, ma lo spirito di una persona può vivere per sempre dentro di te. Papà, farai sempre parte di me e io continueremo a vivere la tua eredità. Quando qualcuno ha inventato la citazione, ‘le leggende non muoiono mai’, sono abbastanza sicuro che stessero parlando di te papà. Ti voglio bene e mi manchi così tanto! Un giorno ci rivedremo. Riposa in paradiso. Ora sei il mio angelo custode.

