Signori & Feudi in arrivo un supplemento per The Witcher GDR

Need Games pubblicherà Signori & Feudi, il primo supplemento dedicato a The Witcher GDR

Novità in casa Need Games! per quel che riguarda The Witcher GDR.

La casa editrice milanese ha da poco annunciato nuovi contenuti che a breve arricchiranno l’esperienza di questo gioco di ruolo grazie alla pubblicazione in italiano del supplemento Signori & Feudi, localizzazione dell’edizione originale Lords and Lands.

Il gioco di ruolo di The Witcher è ovviamente basato sui celebri videogiochi di CD Projekt Red e da i romanzi di Andrzej Sapkowski, che danno vita ad un medioevo cupo, tormentato da mostri e superstizioni ispirati direttamente dal folkolere slavo.

Questo nuovo supplemento sarà composto da uno schermo del Master, un pieghevole verticale a quattro ante in cartoncino robusto, che aiuterà i narratori del gioco a fruire rapidamente delle informazioni più importanti.

Signori & Feudi conterrà inoltre un booklet al cui interno sarà possibile trovare una serie di nuove regole e opzioni come le indicazioni necessarie a creare rapidamente i png di tipo “Qualunque”, la nuova razza degli Halfling, la carriera del nobile, regole gestionali per i possedimenti di terreni e tenute e nuovi oggetti presentati dal mercante nanico Rodolf Kazmer.

Questo annuncio rappresenta un’importante novità per Need Games! perché l’uscita di questo nuovo contenuto per il gioco di ruolo di The Witcher, avverà pressoché in contemporanea con l’uscita del supplemento originale Lords & Lands, prevista durante il Gen Con, che si terrà ad Indianapolis il prossimo agosto.

L’edizione italiana di Signori & Feudi sarà messa in commercio a partire dal 6 agosto 2019 al prezzo di 24,90€.