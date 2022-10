Dopo anni di silenzio, Konami è tornata dalle nebbie di Silent Hill per confermare diverse novità legate al brand, tra cui un nuovo film: la casa videoludica di Tokyo ha confermato infatti che oltre a quattro giochi, è in fase di sviluppo anche una nuova pellicola su Silent Hill, e hanno già mostrato trailer, concept art, regista e altri importanti dettagli.

Silent Hill e il nuovo film: i dettagli confermati da Konami

Nel corso della presentazione di ieri, Konami ha annunciato ufficialmente la produzione di un nuovo film di Silent Hill. Si intitolerà Return to Silent Hill ed è stato confermato che il regista sarà lo stesso del primo film del brand, Christophe Gans, che aveva portato nel 2006 sul grande schermo la pellicola adattata al famoso videogioco.

Sebbene abbia ricevuto recensioni per lo più negative da parte della critica, Silent Hill del 2006 ha diviso in realtà i fan e gli spettatori, che avevano apprezzato lo stile e le tinte horror, sufficienti per renderlo un discreto successo al botteghino. È stato realizzato un sequel nel 2012, Silent Hill: Revelation, scritto e diretto da MJ Bassett, che si era basato sul videogioco Silent Hill 3. Il sequel ha ricevuto recensioni negative e dopo la produzione cinematografica della saga è rimasta inattiva per un decennio. Fino a quest’anno.

In un teaser trailer che rivela il concept art del film, Gans e il produttore Victor Hadida hanno discusso del nuovo film nel corso della presentazione di ieri. Il teaser trailer di Return to Silent Hill rivela che il nuovo film sarà basato sulla storia di Silent Hill 2. Il videogioco del 2001 segue James Sunderland alla ricerca della moglie defunta a Silent Hill, dopo aver ricevuto una sua lettera. Per il nuovo film, Hadida afferma che l’obiettivo è “renderlo moderno, ma anche molto fedele al videogioco“. Per questo motivo, sembra plausibile che Return to Silent Hill seguirà una storia simile, anche se i singoli ritmi della trama potrebbero differire.

La rivelazione che Return to Silent Hill sarà basato su Silent Hill 2 indica anche che dovremmo incontrare alcuni mostri familiari, tra cui l’iconico Pyramid Head. Anche lui, da quanto dichiarato, sarà aggiornato per essere “più moderno“. Con Gans di nuovo alla regia, il nuovo film di Silent Hill dovrebbe almeno essere in grado di riprendere l’estetica della storia originale.