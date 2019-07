Silver: il tutorial del gioco è un’app gratuita

È disponibile l'app gratuita, che vi permetterà di apprendere il gioco il gioco di carte Silver in vista della sua distribuzione.

Ted Alspach è pronto a lanciare durante l’imminente Gen Con Silver, il suo nuovo gioco di carte a tema licantropi.

Silver, a cui seguirà un’espansione chiamata Silver Bullet, sarà un gioco in scatola con carte, in cui ogni giocatore dovrà difendere il proprio villaggio dall’arrivo dei lupi mannari. I giocatori dovranno utilizzare le abilità speciale degli abitanti, con l’obiettivo di scacciarne quanti più possibile.

Nonostante il gioco non sia ancora reperibile in commercio è già possibile giocarlo gratuitamente grazie ad un’app sviluppata da Bezier Games, distribuita su iOS e Android.

L’app contemplerà solamente la modalità contro l’IA in scontri da due partite l’una, con lo scopo di apprendere le meccaniche di base in vista della distribuzione ufficiale del gioco. In questo senso Silver the Card Game risulta essere una versione tutorial interattiva del gioco di carte effettivo.

Infatti il gameplay dell’app sarà pressoché invariato e permetterà così di prendere familiarità con le varie carte del gioco. Ogni partita avrà una durata di 4 round e lo scopo del gioco sarà quello di mettere a segno il punteggio più basso, scambiando le carte della propria mano e cercando di eliminare più licantropi possibili.

L’applicazione Silver Card Game è completamente gratuita, ma al momento non ha ancora avuto un largo riscontro del pubblico, con appena poco più di un migliaio di installazioni su Android ed un numero imprecisato su iOs.

A giudicare dalle recensioni, meno che entusiaste sul Play Store, sembra ci sia più di un bug responsabile di inficiare un’esperienza d’uso, ancor prima che di gioco, poco soddisfacente. Leggendo infatti le recensioni diversi utenti lamentano piccoli bug e glitch, a cui Bezier dovrebbe aver posto rimedio con l’ultimo aggiornamento (1.3.1). Nonostante questi problemi legati alla programmazione del gioco, il gameplay e le meccaniche core di Silver stanno comunque riscuotendo un discreto apprezzamento.

Silver uscirà, in inglese, in occasione della Gen Con, mentre l’espansione Silver Bullet sarà messa in commercio a partire da ottobre 2019.