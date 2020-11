Silver, l’autore di Lupo Alberto, si racconta a Lucca Changes

Silver, il noto autore di Lupo Alberto, ha raccontato durante un incontro a Lucca Changes del suo personaggio più famoso, quel lupo blu che ha accompagnato moltissime generazioni di italiani sin dal 1973, anno in cui il personaggio ha esordito. L’incontro, condotto da Alberto Brambilla, ha rivangato la storia del personaggio, che all’inizio non era nemmeno previsto che fosse il protagonista, infatti il titolo primo della serie era La fattoria McKenzie. Silver ha poi raccontato i motivi per cui l’editore decise di promuovere il personaggio del lupo, e per questo motivo la serie si incentro su quello che poi venne conosciuto come Lupo Alberto.

Anche il colore blu di Alberto ha una storia precisa, dovuta da un errore di colorazione. In origine infatti il personaggio doveva essere grigio con toni azzurri, che poi presero il sopravvento e da allora rimase in questo modo. Lupo Alberto nel corso degli anni non è rimasto soltanto legato alla sua proverbiale comicità, ma spesso Silver ha usato i suoi personaggi per veicolare messaggi sulla situazione politica e culturale di tutti i periodi in cui è passato, realizzando anche delle strisce legate alle BR all’epoca.

Silver ha poi parlato della sua carriera, dai suoi inizi fino a collaborazioni e incontri con altri artisti ed editori, chiudendo infine il discorso parlando delle sue tante campagne di sensibilizzazione portate avanti dai suoi personaggi. Ad esempio come quella che accompagna in chiusura tutti gli incontri di questa edizione Lucca Changes, realizzate insieme al professor Galli, che sensibilizzano il pubblico a rispettare le norme contro il Corona Virus. Queste però accompagnano il lupo di Silver sin da sempre, come ad esempio una campagna fatta negli anni ’90 per prevenire l’AIDS. Silver ha poi rivelato che solitamente tende a occuparsi delle campagne in cui crede anche a titolo gratuito per fare la sua parte.