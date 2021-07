Silverhawks: il classico anni ’80 ritorna con un revival

Nacelle Company ha deciso di realizzare un revival di Silverhawks (potete recuperare la serie classica su Amazon), una sorta di ThunderCats a tema spaziale della metà degli anni Ottanta. Silverhawks, per chi non lo conoscesse, era uno dei classici programmi televisivi d’animazione sviluppato da Rankin/Bass Productions e pubblicato nel 1986.

Lo spettacolo consisteva in 65 episodi, con un concetto che ruotava attorno a una squadra di eroi del 29° secolo con corpi e ali di metallo che avevano il compito di fermare un gruppo di criminali organizzati e i cittadini della Galassia del Limbo, che era stata invasa dall’antagonista dello show, Mon*Star. Quest’ultimo gestiva un folto gruppo di villain davvero interessanti, tra cui un mutaforma, uno squalo robotico e un uomo con lame al posto delle braccia.

Il team di Rankin/Bass probabilmente voleva spostare il successo di ThunderCats nello spazio con un nuovo concept e nuovi personaggi, ma lo spettacolo non ebbe lo stesso successo del suo predecessore. Ora, però, Nacelle ha deciso coraggiosamente insieme a Silverhawks LLC di far risorgere l’iconico programma televisivo animato.

L’annuncio di Nacelle arriva dopo che Super7, una casa di design molto celebre nella cultura pop e produttore di giocattoli noto per le sue action figure ReAction, ha annunciato la pubblicazione della loro linea legata a SilverHawks Ultimates all’inizio di quest’anno. A gennaio, infatti, il produttore di giocattoli con sede a San Francisco aveva annunciato l’acquisizione dell’IP SilverHawks, cercando di cavalcare il mercato in forte espansione dei collezionisti e la domanda di sempre più contenuti streaming con un valore nostalgico.

Brian Flynn, fondatore e proprietario di Super7, ha affermato:

“SilverHawks è un franchise amato che è stato trascurato per troppo tempo. Siamo super entusiasti di lavorare con Nacelle per riportare SilverHawks sotto i riflettori per i fan più accaniti e per una nuova generazione di fan che sperimenteranno la magia di SilverHawks per la prima volta.”