Lo scorso venerdì, durante il panel della DC al MegaCon Orlando, i fan hanno potuto dare una prima occhiata alla nuova serie a fumetti che coinvolgerà Batman & Robin, dalla penna di Simone di Meo e all’interno del cosiddetto Dawn of DC. A quanto pare in quest’avventura inedita ritroveremo il leggendario duo fianco a fianco, coinvolti in una storia che metterà a dura propria i loro talenti.

Simone Di Meo rilancia Batman & Robin: la nuova serie a fumetti targata Dawn of DC

In base a quanto recentemente rivelato da ComicBook, Batman & Robin torneranno a lavorare insieme in una storia completamente nuova, dopo Batman vs. Robin e Lazarus Planet. Questa volta i loro talenti si muoveranno insieme per sbrogliare una situazione che solamente loro sanno come affrontare, trovando nell’altro la forza necessaria per affrontare una nuova serie di mostri che infesteranno le strade di Gotham City.

Durante il panel della DC al MegaCon Orlando, quindi, oltre all’annuncio ufficiale relativo a questa nuova storia a fumetti, sono stati anticipati anche alcuni dettagli come la copertina ufficiale ed altro, così da dare ai fan un primo assaggio dello stile visivo di questo nuovo e oscuro racconto e team-up. La nuova serie di Batman e Robin verrà lanciata a settembre, e sarà curata dallo scrittore Joshua Williamson e dell’artista Simone Di Meo.

Dopo i recenti scontri che hanno visto i due eroi affrontarsi faccia a faccia nel Batman vs. Robin di Mark Waid e Mahmud Asrar (che potete acquistare su Amazon), resta sicuramente interessante un ritorno alle origini, rinfrescando una serie di dinamiche narrative che negli anni si sono consolidate ed evolute di indagine in indagine.

Just revealed at MegaCon: -A new BATMAN & ROBIN series from Joshua Williamson and Simone Di Meo! -The all-new Robin Mobile! -First looks at JSA #4 and SUPERMAN #3! -Brand new #DawnofDC Trailer! -Get the full scoop, straight from the source: https://t.co/eoMtgwg8Rj #MegaCon pic.twitter.com/aMnmdX2w6N — Batman (@Batman) March 31, 2023

Vi ricordiamo che, oltre a questa nuova storia, sono previste tantissime altre avventure nel Dawn of DC. I nuovi titoli in cantiere includono: Freccia Verde, Unstoppable Doom Patrol, Wonder Woman, The Flash, Green Lantern, Titans, Batman: The Brave and the Bold, Cyborg, Shazam!, Steelworks, Il Pinguino e tanti altri. Non ci resta che attendere nuovi dettagli.