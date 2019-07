Simpson: Springfield si trasforma nel “Sottosopra” per lo speciale di Halloween

In occasione della puntata di Halloween 2019, i Simpson finiranno in una Springfield molto simile al Sottosopra di Stranger Things.

Le puntate dei Simpson sono da sempre caratterizzate dai continui rimandi alla cultura pop statunitense, ma quelle di Halloween sono sempre particolarmente attese, poiché sono sempre le più “tematiche”. Anche quest’anno, in occasione dello speciale annuale Treehouse of Horror, ci saranno grosse novità. Gli autori hanno deciso di dedicare la puntata numero 666 al film premio Oscar del regista Guillermo del Toro The Shape of Water e alla serie Netflix del momento Stranger Things.

Considerato il successo della serie e del film non è difficile immaginare il perché gli autori abbiano scelto proprio questi due soggetti, sia perché si trattano di prodotti apprezzati dal grande pubblico, sia per via del grande materiale disponibile da cui trarre delle parodie divertenti. Da sempre i Simpson ci regalano esilaranti puntate a tema Halloween riproponendo i cult dell’horror o della fantascienza, come ad esempio La Bambola Assassina, Alien o il Villaggio dei Dannati.

La Fox Animation ha annunciato l’episodio speciale con un particolare poster promozionale, che potete vedere qui sopra, dove la parte inferiore è dedicata a Stranger Things, in cui vediamo una Lisa con la testa rasata, proprio come Eleven nella prima stagione, e tutti gli altri personaggi che impersonano un protagonista della serie. Nella parte superiore del poster, c’è un palese riferimento a The Shape of Water, infatti possiamo vedere la sorella di Marge, Selma, che ricrea la scena più romantica del film The Shape of Water insieme all’alieno Kang (o a suo fratello Kodos).

Si prospetta una puntata a tema Halloween esilarante e ricca di sorprese, se prendiamo in considerazione anche solo queste prime immagini. L’episodio Treehouse of Horror XXX andrà in onda sul canale FOX il 20 ottobre 2019.