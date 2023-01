Simulacri è la nuova serie creata per Sergio Bonelli Editore da Jacopo Camagni e Marco B. Bucci. La coppia di autori, nota al grande pubblico per la serie Nomen Omen pubblicata anche negli Stati Uniti da Image Comics, ha costruito, come due showrunner, un team creativo assolutamente stellare composto da Eleonora Caruso ai testi, Flavia Biondi e Giulio Macaione ai disegni e Stefano Martinuz ai colori per raccontare una storia che è rappresenta davvero una novità per l’editore milanese in cui si fondono protagonisti e situazioni legate alla “social media generation” e drammi sentimentali ma non solo.

Simulacri: fra amori e segreti al di là di ogni comfort zone

Di cosa parla Simulacri?

Lily è una giovane archeologa di origini francesi diretta sull’Isola d’Elba per lavoro. Sul traghetto conosce, tramite una app di incontri, Duccio che lavora a Milano ma è originario proprio dell’Elba dove sta ritornando per qualche giorno per “staccare la spina” e incontrare gli amici di sempre. Lily è indipendente e sicura di sé, Duccio è semplice e un po’ timido: fra i due scatta subito qualcosa. Complice la fine del periodo estivo, l’isola è pressoché “deserta” e abitata solo dagli autoctoni, anche per questo motivo Duccio invita Lily ad una serata con i suoi amici la coppia composta da Leo e Guglielmo, Ivan, appassionato di sport estremi, Caterina, che ha un figlio, e Alessandra, che ha perso una gamba a causa di un incidente. Quello che li accomuna è fatto di aver mai lasciato di fatto l’isola.

I giorni passano velocemente e pur sapendo che si trattava di un flirt passeggero per Lily e Duccio arriva il momento di separarsi. Entrambi sono turbati dalla separazione, continuano a sentirsi tuttavia la ragazza inizia a soffrire le dinamiche del gruppo fra passioni segrete, desideri, speranze, delusioni e comportamenti morbosi. Tutti i ragazzi infatti sono tormentati da incubi inquietanti inoltre sembrano nascondere un segreto, qualcosa da cui si guardano bene dal parlare pubblicamente. Anche per questo Lily trova conforto in un misterioso turista appena arrivato sull’isola il quale però non sembra aver adocchiato solo la ragazza. Proprio quando Ivan sembra intenzionato a farsi avanti con Lily a sorpresa Duccio torna all’Elba e i due capiscono che il loro non può essere stato solo un flirt passeggero. Tutto sembra andare per il verso finché sul cellullare di Duccio non arriva uno strano messaggio: chi è Sebastiano?

Quali sono i protagonisti e i personaggi di Simulacri?

Lily è una giovane archeologa di origini francesi diretta sull’Isola d’Elba per seguire degli scavi. Simpatica, sicura di sé e spigliata (non lesina battute sulle parti intime di Duccio) la vediamo nel presente stringere un legame con Duccio ma non farsi illusioni e concedersi anche un rapporto occasionale con un altro misterioso visitatore dell’isola. Ha una grossa falena tatuata sul petto, una automeris che, grazie ai grandi occhi che ha sulle ali, spaventa i predatori. Grazie ad alcune brevi sequenze in analessi, scopriamo che non ama legarsi passando di relazione in relazione non rimanendo in un posto troppo a lungo.

Duccio è originario dell’Elba ma lavora come architetto a Milano. Carino e simpatico ma un po’ timido, viene letteralmente travolto da Lily anche se dubita che una relazione a distanza possa funzionare.

Guglielmo ha 45 anni ed è proprietario di studio di tatuaggi. Ha vissuto a Berlino e si è trasferito all’Elba per stare con Leo.

Leo è il compagno di Guglielmo. Di qualche anno più giovane di lui, si sa poco del suo passato. Di professione fa il grinder sulle barche a vela.

Ivan è il più atletico del gruppo ma anche il più insicuro. Pratica sport estremi come bungee, free climbing e scuba diving, base jumping. È attratto da Lily ma non riesce a farsi avanti.

Caterina è la “snob” del gruppo. Accanita fumatrice è anche l’unica del gruppo ad avere figli, un maschietto per la precisione. È una ragazza madre – non si conosce il padre almeno per il momento – e i suoi genitori hanno un ristorante.

Alessandra è la più eclettica del gruppo, testimoniato dai capelli blu, anche se si definisce la più “pesantona”. Ha perso una gamba in un incidente di cui però non si conoscono ancora i dettagli.

Sebastiano è il membro del gruppo che si palese solo tramite messaggi. Qual è la sua storia?

Come è nato Simulacri?

Abbiamo chiesto direttamente a Jacopo Camagni e Marco B. Bucci in una intervista realizzata in concomitanza di Lucca Comics and Games 2022, di raccontarci come e quando è nata Simulcri.

Il concept del progetto non è stato difficile da presentare. Sono i temi che tratteremo e gli eventi che andremo a raccontare a richiedere molta attenzione. La trama si dipana dentro e fuori i social di continuo, proprio come il nostro sguardo in ogni istante della giornata. Ma non è mai una critica alla Black Mirror, tanto per capirci. Io e Jacopo siamo fissati con le storie che distruggono ogni comfort zone. Quindi è inevitabile che gli scossoni belli grossi passino anche attraverso la tecnologia che usiamo per comunicare.

Abbiamo chiesto inoltre ai due autori se hanno cambiato il loro approccio rispetto ai loro precedenti lavori sapendo di parlare anche ad un pubblico più “tradizionale”, ecco la risposta:

Non direi, quando ci è stato chiesto di proporre un progetto a Bonelli che uscisse per certi versi dalla loro comfort zone, io e Marco ci siamo proprio detti di fare qualcosa che potesse parlare al più ampio pubblico possibile. Senza rinunciare però ai nostri tratti distintivi, anzi, spingendoli al massimo. E così, se possibile, abbiamo “spinto” ancora di più su tematiche ed espedienti narrativi. Per farti un esempio; se in Nomen Omen abbiamo il colore e il bianco e nero che identificano immediatamente il “dove e quando”, qui addirittura abbiamo due differenti disegnatori. In Nomen Omen abbiamo una moderata violenza, mentre in Simulacri… andiamo ben oltre.

I volumi di Simulacri

Simulacri è pubblicata da Sergio Bonelli Editori in volumi cartonati formato 22×30 cm con fogliazione e periodicità variabile. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Jacopo Camagni e Marco B. Bucci mentre i testi sono di Marco B. Bucci e Eleonora C. Caruso. I disegni sono di Flavia Biondi, Giulio Macaione e Jacopo Camagni che firma anche la copertina mentre i colori sono di Stefano Martinuz. La serie sarà composta da 4 volumi.

Simulacri – Brecce è il primo volume cartonato formato 22×30 cm da 72 pagine. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Jacopo Camagni e Marco B. Bucci mentre i testi sono di Marco B. Bucci e Eleonora C. Caruso. I disegni sono di Flavia Biondi, Giulio Macaione e Jacopo Camagni che firma sia la copertina regular che quella variant mentre i colori sono di Stefano Martinuz.

Potete leggere la nostra recensione di Simulacri – Brecce cliccando QUI.

La vita su una piccola isola come l’Elba può sembrare monotona e ripetitiva, ma spesso l’apparenza inganna. Dietro una patina di finta normalità si nasconde infatti una inquietante rete di morbose relazioni, torbidi segreti e passioni celate. Ciascuno tenta, come può, di seppellire i propri fantasmi, ma il passato che accomuna i protagonisti di Simulacri non vuole essere dimenticato e i demoni che lo popolano riemergono inaspettati a chiedere il conto.