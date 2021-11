Sing 2 – Sempre più forte: il secondo trailer ufficiale

Siete pronti a tornare al cinema per questo Natale con i protagonisti di Sing 2 – Sempre più forte, la coloratissima commedia musicale d’animazione sequel dell’omonimo film di successo, Sing? I nostri animali si stanno preparando a debuttare su un palcoscenico più grande, lasciando il Moon Theatre per la grande città. Il film, prodotto da Illumination Entertainment e distribuito da Universal Pictures International Italy uscirà il 23 dicembre nelle sale italiane.

Ora, Universal Pictures International Italy ha pubblicato il secondo trailer ufficiale del film, mentre potete recuperare il primo a questo nostro articolo!

Sing 2 – Sempre più forte: il secondo trailer e il cast

In Sing 2 – Sempre più forte, scritto e diretto nuovamente da Garth Jennings (Guida galattica per autostoppisti, Son of Rambow – Il figlio di Rambo, Sing) i protagonisti dovranno abbandonare il Moon Theatre per esibirsi sul palco di una grande città. I nostri animali dovranno anche intraprendere una missione per trovare la leggenda del rock Clay Calloway e convincerlo a tornare sul palco.

Questa la sinossi ufficiale:

Ricco di grandi sogni e spettacolari canzoni di successo, il film narra le vicende del koala Buster Moon e di altre grandi star animali, pronte per la loro più abbagliante e stravagante esibizione sul palco della capitale più glamour dell’intrattenimento. C’è solo un intoppo: devono prima convincere ad unirsi a loro la rock star più solitaria del mondo, interpretata dalla leggendaria icona della musica Bono, al suo debutto in un film d’animazione. Insieme al protagonista Buster, la maialina Rosita, il porcospino rocker Ash, il giudizioso gorilla Johnny, il timido elefante Meena e, naturalmente, lo straordinario porcellino provocatore Gunter hanno trasformato il New Moon Theater in un successo locale. L’ambizioso koala, però, ha un sogno più grande: debuttare con un nuovo spettacolo al Crystal Tower Theater nell’affascinante Redshore City!

A prestare la voce ai personaggi del film sarà un cast davvero stellare, sia nella versione originale che in quella doppiata, entrambe proposte al Torino Film Festival.

Nella versione originale il koala Buster è interpretato dal vincitore Oscar Matthew McConaughey, Reese Witherspoon presta la sua voce alla maialina Rosita, Scarlett Johansson alla porcospina rocker Ash, mentre il serioso gorilla Johnny avrà la voce di Taron Egerton, il timido elefante Meena quella di Tory Kelly, il provocatorio porcellino Gunter di Nick Kroll. A interpretare la leggenda del rock, il leone Clay Calloway sarà invece Bono.

Per quanto riguarda il doppiaggio italiano vediamo il comico e attore Frank Matano, prestare la voce a Darius, i due giovani talenti, Jenny De Nucci, stella in ascesa, attrice, content creator, adorata dal pubblico giovane e meno giovane che doppia Porsha, una trendsetter, ballerina e cantante che non vede l’ora di brillare sul palco del nuovo spettacolo ideato da Buster Moon mentre Valentina Vernia, TikTok star e ballerina, che ha conquistato il cuore dei più giovani dopo aver partecipato al talent AMICI, sarà la voce della strepitosa Nooshy che farà anche da coach a Johnny.

A completare gli assi dei doppiatori ci sarà anche Zucchero “Sugar” Fornaciari, una delle voci italiane più celebri e riconoscibili nel mondo, che riflette perfettamente il personaggio a cui andrà a prestare la voce, l’iconica rock star Clay Calloway.

Qui sotto potete guardare il trailer:

