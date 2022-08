La rinascita mutante avviata da Jonathan Hickman ha dato alla saga degli X-Men uno slancio che ha riportato i pupilli di Xavier a esser nuovamente una delle formazioni di punta del Marvel Universe. Cicli come House of X/ Powers of X o X of Sword e Inferno hanno segnato momenti importanti del presente mutante, ma il futuro degli X-Men potrebbe riservare una scoppiettante sorpresa legata a uno degli storici villain mutanti, considerato che Marvel Comics ha annunciato Sins of Sinister.

Marvel Comics annuncia Sins of Sinister: la vittoria di Sinistro potrebbe sconvolgere il mondo mutante

Creato da Chris Claremont e Marc Silvestri nel 1987 (The Uncanny X-Men #221), Sinitro, alias del genetista vittoriano Nathaniel Essex, è stato al centro di storiche lotte con i mutanti, che hanno sempre cercato di ostacolare i suoi loschi piani, che vedevano lo sfruttamento del patrimonio genetico mutante, specialmente quello delle famiglie Summers e Grey, come suo fine ultimo. All’interno della rinnovata cultura mutante nata su Krakoa, Sinistro ha mostrato una maggior vicinanza ai suoi simili, non facendosi però mancare piani privati che hanno portato alla nascita di laboratori di clonazione segreti in cui proseguire le proprie ricerche.

A sconvolgere la vita di Sinistro è stata la recente rivelazione che il più recente nemico degli X-Men, Dottor Stasis, potrebbe in realtà essere il vero Nathaniel Essex e non semplicemente un suo clone. Scoperto questa verità, Sinistro viene costretto dalle autorità krakoane ad affrontare la propria situazione, portandolo alla scelta di distruggere i propri laboratori e di votarsi completamene alla causa mutante. Dopo gli eventi di Judgement Day, in cui Sinistro ha svolto un ruolo non di poco conto, sembrava che la sua vita avesse raggiunto un nuovo equilibrio, ma l’annuncio di Sins of Sinister ha svelato che il mefistofelico personaggio potrebbe avere un piano in mente.

Al momento non sono stati rivelati i nomi degli autori di questa miniserie, ma Marvel Comics ha presentato un allettante annuncio:

Arriva…Sins of Sinister. Un nuovo mondo. Un nuovo disastro. I piani di Sinistro potrebbero realizzare i suoi sogni più sfrenati…ma anche i suoi più temuti incubi. Riusciranno gli X-Men a sopravvivere a questa esperienza? Può farlo qualcuno? Scoprite come quanto corrotta può divenire la razza mutante quando Sinistro ottiene la sua vittoria in Sins of Sinister.

Sins of Sinister arriverà sul mercato americano a gennaio 2023