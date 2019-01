Sit Down! annuncia tre nuovi prodotti per gennaio

Sit Down! ha pronti in cantiere ben tre prodotti , tutti già rivelati durante la scorsa fiera di Essen, solo per il primo mese dell’anno. Tutti e tre verranno rilasciati fin da subito anche per il mercato europeo.

Gravity Superstars, il loro titolo più recente, è un gioco competitivo che simula i vecchi platform games in cui da 2 a 6 giocatori dovranno “saltare” e “correre” per il tabellone alla ricerca della preziosa polvere di stelle. Il prodotto basa la sua meccanica su concetto molto interessante e innovativo che prevede che ogni giocatore debba affrontare una sfida diversa in base al quale dei quattro punti cardinali del tabellone si trova di fronte introducendo in questo modo un elemento strategico nuovo che offre una serie diverse di sfide in ogni partita.

“La cosa veramente originale di Gravity Superstar è il modo in cui le pedine dei giocatori si muovono: ogni turno, si spostano di uno o due spazi, quindi subiscono gli effetti della gravità, che li fa cadere fino a quando non vengono fermati da una piattaforma. Questo effetto è reso possibile dal fatto che le pedine sono sdraiate sulla scacchiera. Quindi, si muovono verso l’alto (sopra la testa), in basso (sotto i loro piedi), a sinistra o a destra. Durante il suo movimento, un pedone può raccogliere stelle (per segnare punti alla fine del gioco) o spendere dei gettoni (per effettuare una seconda mossa ) e buttare fuori le pedine avversarie dal tabellone. ”

Gli altri due prodotti riguardano la linea Magic Maze. Il primo, Magic Maze Kids XXL, consiste in una tavola gigante (70 x 70 cm) compatibile con Magic Maze Kids che aggiunge alcune nuove regole e sembra poter essere una piacevole aggiunta a un gioco per bambini già eccellente. Il secondo Infine abbiamo Hidden Roles, un’espansione molto attesa per Magic Maze della quale era già stato rivelato qualche dettaglio durante la cerimonia dei Dice Tower Awards dello scorso luglio. Questa espansione può essere integrata a qualsiasi partita di tre o più giocatori per introdurre nella partita un potenziale traditore che non voglia far vincere la sua squadra il quale, qualora fosse scoperto, viene eliminato dal gioco e dovrà cedere il proprio turno a qualcun’altro.