Sith Trooper (Star Wars: The Rise of Skywalker) di Tamashii Nations

Le Sith Trooper sono le nuove proproste di Tamashii Nations per la linea S.H. Figuarts tratta del nono episodio di Star Wars: L'escesa dei Skywalker.

Continuano gli annunci di Tamashii Nations per quanto riguarda le uscite delle action figure ispirate a Star Wars IX: The Rise of Skywaker (L’ascesa di Skywalker) per la linea S.H. Figuarts, questa volta è il turno delle Sith Trooper.

L’action figure è realizzata completamente in plastica, misurerà circa 15 cm, rimanendo in scala con l’altezza delle altre figure della serie di Star Wars e sarà completamente snodabile per poter così simulare le pose più estreme proprio come nel film. Come ci ha sempre abituati Bandai nella confezione troveremo della parti intercambiabili tra cui: mani intercambiabili, tre diversi fucili e la base per soreggere il mitragliatore.

Questa figure come dicevamo è tratta dal nono episodio della saga di Star Wars: L’ascesa dei Skywalker, terzo capitolo della nuova trilogia uscito nel 2017 e che concluderà la storia degli Skywalker con il nono capitolo in uscita a dicembre di quest’anno.

Le truppe Sith sono una variante degli stormtrooper che servono il Primo Ordine durante la sua guerra contro la Resistenza . Prende il nome dai Sith, un antico ordine di utenti della Forza dedicati al lato oscuro della Forza, questi soldati sono la prossima evoluzione degli Stormtrooper imperiali / del Primo Ordine. Indossano un’armatura da stormtrooper di colore rosso e brandiscono un tipo di fucile blaster nero e rosso. Le truppe Sith sono state create e sviluppate per l’imminente film di Star Wars : Episodio IX The Rise of Skywalker del 2019. Sono stati progettati dall’artista Glyn Dillon, e sono stati scolpiti da Sam Williams. Il costume da soldato Sith è stato progettato dal costumista Michael Kaplan.



L’uscita dei Sith Trooper (Star Wars: The Rise of Skywalker) è prevista per il mercato Giapponese a novembre 2019 al prezzo di 6.600 yen.