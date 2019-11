Skeletom 2-Packs (Golden Axe) da Storm Collectibles

In queste ore Storm Collectibles ha annunciato la seconda uscita di action figure tratte dal famoso videogame Golden Axe, questa volta con dei personaggi davvero particolari, ovvero gli scheletri non morti dell’armata di Death Adder resuscitati dalla magia.

All’interno di questo speciale pacchetto si troveranno quei pochi extra che andranno a caratterizzare le figure in questione: due corpi scheletrici realizzati solamente in plastica e completamente snodabili, dieci coppie di mani, due spade e due scudi (uno per la mano destra e uno per la mano sinistra). I preordini per gli Skeletom 2-Packs sono già stati aperti nella pagina ufficiale del sito.

Golden Axe è una serie di videogiochi arcade nata nel 1989 da Sega, appartenente al genere dei picchiaduro a scorrimento ambientato in un mondo fantasy con ambientazioni ispirate a Conan il Barbaro con la caratterizzazione dell’uso delle armi bianche. La serie principale ufficialmente è composta da cinque titoli, la trama è piuttosto simile per ogni episodio che ruota attorno alla Scure Dorata (Golden Axe) che da il titolo al videogioco. La storia per ogni singolo gioco uscito sono sempre state autoconclusive, con qualche richiamo tra un capitolo e l’altro giusto per collegare le varie serie. Durante ogni capitolo un nemico che appartiene alle forze del male si impadronisce di questa potentissima arma magica per accrescere il proprio potere e soggiogare il mondo con la conseguente reazione di un piccolo gruppo di guerrieri che parte alla ricerca del villain di turno per sconfiggerlo e riportare la pace nel mondo.

L’uscita nei negozi delle action figure del Skeletom 2 Packs di Golden Axe è prevista per il mercato Americano ad aprile 2020 al prezzo di 58.00 dollari.