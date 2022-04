Sketchbook – Come nasce un disegno è il titolo della nuova docuserie di Disney Plus dedicata all’animazione Disney. Composta da 6 episodi, la serie vede come protagonisti altrettanti artisti dei Disney Animation Studios, che parleranno della loro professione e insegneranno anche agli spettatori come disegnare alcuni dei personaggi più amati, tra cui il Genio, Olaf, Mirabel e il piccolo Simba.

Abbiamo visto in anteprima tutti e sei gli episodi: la serie è stimolante e coinvolgente e si rivolge a sia agli appassionati di disegno e animazione, sia ai neofiti, che potranno imparare le basi del disegno e rimanere ispirati dai racconti personali dei suoi protagonisti. Di seguito potete leggere le nostre considerazioni più estese sulla struttura e sui contenuti presentati da Sketchbook.

Sketchbook: molto più che disegni

Fin dal suo debutto, Disney Plus ha riservato ampio spazio ai contenuti documentaristici sulla storia della Casa del Topo, volti ad approfondire aspetti, momenti o personaggi significativi nella storia di questa istituzione, in grado di abbracciare una moltitudine di elementi diversi nella conversazione collettiva. Nonostante le sue molte declinazioni e derivazioni più o meno commerciali, il nome Disney è saldamente ancorato alle sue origini nel mondo dell’animazione.

Come consumatori di contenuti è molto facile contemplare un’opera nel suo complesso, senza andare a soffermarsi su ogni singolo aspetto tecnico; il compito di questa docuserie è quindi quello di fare luce su uno degli aspetti fondanti dell’animazione: il disegno del personaggio. Partendo da questo concetto fondante Sketchbook amplia il tema principale grazie al coinvolgimento di alcuni artisti Disney, i quali prestano a favor di camera sia la loro arte sia una testimonianza del loro vissuto e delle loro esperienze, in grado di restituire un mosaico molto sfaccettato grazie ai differenti punti di vista. Ognuno degli artisti racconta una storia unica da condividere sul proprio percorso personale, artistico e professionale, approfondendo anche il legame che condividono con il personaggio scelto.

Ciò che ne emerge sono sei ritratti intimi, da cui se ne può trarre un messaggio ispirazionale su temi universali come l’elaborazione del lutto, la scoperta delle proprie potenzialità, l’attitudine positiva e la determinazione nel perseguire i propri obiettivi personali. La scelta degli artisti coinvolti (e dei rispettivi personaggi) è ponderata per offrire un giusto equilibrio tra passato e presente degli studios, con la giustapposizione di artisti di lungo corso come Eric Goldberg (il Genio) e Mark Henn (Simba) a nuove leve come Gabby Capili (Kuzco) e Samantha Vilfort (Mirabel), che speriamo possano brillare nel futuro dello studio di animazione.

Sketchbook: gli episodi

Di seguito potete trovare la lista degli episodi e qualche parola di presentazione degli autori coinvolti, in quanto professionisti come gli animatori o gli story artist sono spesso eroi invisibili che con il loro lavoro e la loro arte ci consentono di godere di piccoli e grandi capolavori.

Gabby Capili – Kuzco

Hyun Min Lee – Olaf

Eric Goldberg – Il Genio

Jin Kim – Capitan Uncino

Samantha Vilfort – Mirabel

Mark Henn – Simba

Gabby Capili

Gabby Capili è uno degli artisti Disney più giovani. La sua carriera in Disney Animation è iniziata nel 2017 con il corto animato Winston. Recentemente ha collaborato in veste di story artist in Encanto. Nell’episodio disegna Kuzco in versione lama, perché Le Follie dell’Imperatore è stato il primo film Disney che ha visto al cinema.

Hyun Min Lee

Hyun Min Lee è un’animatrice di origini coreane. Il suo lavoro in Disney Animation l’ha portata a collaborare a diversi film, tra cui La principessa e il ranocchio, Ralph Spaccatutto, Frozen e Frozen 2 e Big Hero 6. Avendo collaborato ad entrambi i Frozen il suo personaggio non poteva che essere il simpatico pupazzo di neve Olaf.

Eric Goldberg

Eric Goldberg è un animatore il cui curriculum non comprende solo Disney. In Disney Animation ha lavorato a film come Aladdin, in cui ha animato il Genio, Hercules, Fantasia 2000 e Oceania. Data la sua prolifica carriera Golberg figura in molti documentari dedicati all’animazione, tra cui la serie Un Giorno in Disney disponibile su Disney+. In Sketchbook ci presenta il Genio, il personaggio per lui più significativo.

Jin Kim

Jin Kim è un’animatore di origini coreane, presente in Disney a partire dagli anni ‘90. Inizialmente collabora a diverse serie animate Disney, per poi approdare al reparto animazione di diverse pellicole quali Hercules, Tarzan, Rapunzel: L’intreccio della torre, Big Hero 6 e Frozen 2. Il personaggio che mostrerà al pubblico sarà Capitan Uncino, il personaggio che gli fu chiesto di disegnare durante il suo colloquio per diventare animatore Disney.

Samantha Vilfort

Tra le giovani promesse Disney c’è Samantha Vilfort, una story artist che ha iniziato la sua collaborazione presso lo studio di animazione circa quattro anni fa. Collabora alla realizzazione di Ralph spacca Internet, Frozen 2 ed Encanto. Vilfort mostrerà come disegnare Mirabel, in quanto avendo partecipato alla realizzazione di Encanto fin da principio si tratta di un personaggio a cui si sente particolarmente legata.

Mark Henn

Mark Henn è un’altro storico animatore Disney. La sua collaborazione con lo studio avviene a partire dagli anni ‘80, inizialmente come interpolatore. Henn è stato testimone di varie ere Disney tra cui il l’Era di Bronzo, il Rinascimento, il post Rinascimento e Revival. In Sketchbook Henn ci presenterà il piccolo Simba, il personaggio da lui animato ne Il Re Leone.

Sketchbook: abbiamo disegnato anche noi!

Abbiamo parlato molto dell’aspetto umano, legato al racconto di sé dei sei protagonisti di Sketchbook, tuttavia questa docuserie mostra anche un aspetto più giocoso e interattivo mostrando come disegnare i personaggi Disney. Dovendo quindi recensire questo contenuto abbiamo deciso che nella valutazione complessiva della serie avremmo dovuto confrontarci personalmente con il disegno. Nel disegnare alcuni di questi personaggi inizialmente abbiamo riscontrato qualche difficoltà, in quanto il disegno non è uno dei talenti principali della redattrice che ha scritto questa recensione, tuttavia nella maggior parte dei casi il risultato finale è stato soddisfacente e comprensibile, come è possibile vedere dalle immagini qui sotto (ma siate buoni con i commenti per favore!).

Anche se gli episodi hanno una durata di circa 20 minuti, tuttavia se vorrete disegnare ve ne occorreranno molti di più, mettendo in pausa di quando in quando per seguire con attenzione le istruzioni degli artisti. Ciò che ci ha colpito è stata la capacità degli artisti di spiegare a persone che potenzialmente non hanno mai preso in mano una matita il processo di disegno, che dal loro punto di vista è qualcosa di ormai istintivo e assorbito dalla loro memoria muscolare.

Non tutti i personaggi presentati nel corso di Sketchbook hanno lo stesso coefficiente di difficoltà (Kuzco è stato il più facile, il Genio il più difficile), però è innegabile il senso di soddisfazione ed emozione nel veder nascere dalle nostre mani dei personaggi così conosciuti e amati. Questa serie insegna quindi a disegnare tout court? Ovviamente no, ma Sketchbook potrebbe essere un ottimo punto di partenza per scoprire il proprio amore per il disegno.

Per concludere

Chi si nasconde dietro la creazione di un film animato? Quali sono le storie che rendono speciali queste persone? Possiamo imparare qualcosa dalle loro esperienze? Sketchbook – Come nasce un disegno non è una semplice docuserie in cui è possibile imparare a disegnare alcuni tra i più iconici personaggi Disney, ma è anche e soprattutto una finestra spalancata sugli artisti, spesso invisibili, che con il loro lavoro e la propria sensibilità personale contribuiscono alla creazione di opere indimenticabili.

