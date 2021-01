Sky Cinema Batman – da domani un canale dedicato al Cavaliere Oscuro

Il Cavaliere Oscuro cala su Sky con Sky Cinema Batman, un canale tematico interamente dedicato all’amatissimo eroe DC che sarà attivo da domani 16 gennaio fino a domenica 24 gennaio per tutti gli abbonati Sky nella Sky Cinema Collection (canale 303).

In attesa del prossimo The Batman, diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni dell’eroe, Sky Cinema Batman proporrà 7 fra i lungometraggio di Batman sono 7 i titoli che compongono la sterminata produzione dedicata all’eroe DC, ideato nel 1939 da Bob Kane e Bill Finger, fra cui i due film diretti da Tim Burton, le due pellicole di Joel Schumacher e i tre capitoli firmati Christopher Nolan.

Tutti i film saranno disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

Sky Cinema Batman – i dettagli

Si inizia con Batman e Batman – Il Ritorno, le due pellicole cult direttamente da Tim Burton nel 1989 e nel 1992.

È il 1989 quando il regista dal gusto visionario e gotico Tim Burton porta al cinema BATMAN, che vede Michael Keaton indossare i panni di Bruce Wayne, nonché il mantello dell’Uomo Pipistrello. Troviamo inoltre Kim Basinger nei panni di Vicki Vale e Jack Nicholson in quelli coloratissimi di Joker. Il film ha uno straordinario successo, ottenendo incassi da capogiro e l’Oscar® nel 1990 per la Miglior scenografia. Tre anni dopo, nel 1992, l’accoppiata Burton – Keaton ritorna al cinema con BATMAN – IL RITORNO, in cui l’eroe della DC Comics ha a che fare con la splendida Catwoman interpretata da Michelle Pfeiffer e il terribile Pinguino con le sembianze di Danny DeVito.

Si prosegue con Batman Forever (1995) e Batman & Robin (1997), le due contestate pellicole firmate dal visionario Joel Schumacher.

Le avventure di Batman proseguono nel 1995 con BATMAN FOREVER, che vede alla regia Joel Schumacher e nel cast Val Kilmer come Uomo Pipistrello, Nicole Kidman come la Dottoressa Chase Meridian, Jim Carrey come l’Enigmista, Tommy Lee Jones come Due Facce e Chris O’Donnell come Robin. Nel 1997 Joel Schumacher firma ancora BATMAN & ROBIN, ma questa volta il ruolo dell’eroe è affidato a George Clooney, affiancato dal Robin di Chris O’Donnell. Come villain invece troviamo Uma Thurman chiamata a interpretare il ruolo di Poison Ivy e Arnold Schwarzenegger quello di Mr. Freeze.

Nel 2005 segna il reboot del franchise cinematografico con l’avvento di Christopher Nolan con la sua seminale trilogia composta da Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro (ritenuto unanimamente il miglior cinecomics di sempre) e Il Cavaliere Oscuro il Ritorno.

PHOTOGRAPHS TO BE USED SOLELY FOR ADVERTISING, PROMOTION, PUBLICITY OR REVIEWS OF THIS SPECIFIC MOTION PICTURE AND TO REMAIN THE PROPERTY OF THE STUDIO. NOT FOR SALE OR REDISTRIBUTION. ALL RIGHTS RESERVED.