A partire da domani sabato 20 novembre e fino a venerdì 26 novembre il canale 303 del pacchetto Sky, Sky Cinema Collection, si trasforma nel canale tematico DC Super Heroes ospitando una rassegna con le migliori pellicole dedicate agli eroi e ai villain dell’Universo DC: da Batman e Catwoman e Joker fino alla Justice League con Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash.

Sky Cinema Collection diventa DC Super Heroes

Ecco tutte le pellicole che saranno disponibili su DC Super Heroes (Sky Cinema Collection, canale 303 del pacchetto Sky) ed in streaming su NOW e on demand.

Justice League sia nella versione cinematografica del 2017 che in quella “director’s cut” ovvero la Zack Snyder’s Justice League con Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman), Ray Fisher (Cyborg) e Ezra Miller (Flash). Gal Gadot, diretta da Patty Jenkins, è anche protagonista di Wonder Woman 1984 mentre Jason Momoa è protagonista di Aquaman il film sulla storia delle origini di Arthur Curry, metà umano e metà atlantideo. Ryan Reynolds è Hal Jordan, un pilota collaudatore che eredita i poteri e le responsabilità di un corpo di polizia intergalattico in Lanterna Verde.

Disponibile quasi tutta la filmografia dedicata a Batman tra cui i due capitoli diretti da Tim Burton (Batman e Batman – Il Ritorno), i due firmati da Joel Schumacher (Batman Forever e Batman & Robin) e la trilogia firmata da Christopher Nolan (Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro, Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno).

Spazio anche ai cattivi con Catwoman, interpretata da Halle Berry, Joker con la genesi del personaggio attraverso l’ottima prova attoriale di Joaquin Phoenix e infine Harley Quinn, interpretata dalla splendida Margot Robbie) in Birds of Prey e La Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn.