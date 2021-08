Sky Cinema Collection: ecco 100% Animation con oltre 80 titoli e 2 prime tv

Si aprono su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW le porte della casa dell’animazione per tutta la famiglia, da sabato 28 agosto a venerdì 10 settembre, il canale 303 di Sky diventa Sky Cinema Collection – 100% Animation con i più esilaranti ed emozionanti film d’animazione adatti a tutta la famiglia.

Sky Cinema Collection – 100% Animation: tutti i titoli in arrivo

Da non perdere la prima visione tv Tom & Jerry, venerdì 3 settembre su Sky Cinema Uno alle 21.15 e alle 21.45 su Sky Cinema Collection – 100% Animation. L’origine della storica rivalità tra il gatto e il topo più famosi dello schermo in un film che mescola animazione e live action e che vede nel cast Chloë Grace Moretz e Michael Peña. Il topo Jerry si trasferisce in un hotel di New York per assistere alle nozze dell’anno. Kayle, una neoassunta dell’hotel, è quindi costretta a ingaggiare il gatto Tom per liberarsi del topo, ma la caccia metterà a repentaglio la riuscita del matrimonio

In prima tv, giovedì 2 settembre alle 19.40 su Sky Cinema Collection – 100% Animation, l’avvincente avventura animata canadese Racetime – Tutti in pista!. Frankie Quattrocchi e la sua squadra, tra cui Sophie, sfidano a una gara di slitte i nuovi arrivati: il presuntuoso Zac e suo cugino Charly. La fantastica slitta progettata da Frankie però si disintegra poco prima di superare il traguardo. È un’amara sconfitta per Frankie che si rifiuta di accettare il fatto di aver potuto commettere degli errori di costruzione. Insieme ai suoi amici riesce a dimostrare che Zac ha barato durante la gara e ottiene la rivincita.

La collection 100% Animation vede inoltre in programma 80 film delle più grandi case di produzione di animazione che hanno fatto la storia e piccoli gioielli da scoprire. Tra i titoli più famosi il grande successo Cattivissimo Me 2, della Illumination Entertainment, che ha ottenuto due candidature agli Oscar del 2014 – tra cui quella per Miglior Film d’Animazione – e la saga completa di Boog & Elliot, con le avventure dei due amici animali della foresta, il tenero orso grizzly Boog e l’esuberante cervo Elliot.

Poi ancora spazio per Surf’s Up – I Re delle onde e Surf’s Up 2 – Uniti per vincere – con le adrenaliniche avventure dei pinguini surfisti- e il marinaresco Pirati! Briganti da Strapazzo. Appuntamento con il meglio della filmografia Dreamworks Animation, con Z la Formica e Il Principe d’Egitto e con i primi due film della saga di Shrek, l’orco buono le cui avventure, in compagnia dell’orchessa Fiona e l’asino Ciuchino, sono state inserite dal New York Times nella lista dei 100 migliori film di sempre. Non mancheranno altri capolavori Dreamworks Animation come il mitico Kung Fu Panda e Kung Fu Panda 2 in cui il pigrissimo panda Po si trasforma in un temibile maestro shaolin.

Le avventure esilaranti degli animali dello zoo di New York, protagonisti dei tre film di Madagascar e lo spin off I Pinguini di Madagascar e i film d’animazione più recenti, come I Croods, Dragon Trainer 2 e il musicale Trolls World Tour. Appuntamento con la danza classica con la storia di animazione di produzione franco-canadese tutta al femminile Ballerina. Arrivano poi le trasposizioni cinematografiche delle serie televisive di Hanna – Barbera come Scooby! e La Famiglia Addams, mentre dal mondo dei giocattoli prendono vita due universi tradizionalmente contrapposti: le costruzioni di mattoncini colorati in The Lego Movie e gli accattivanti omini di Playmobil: The Movie.

