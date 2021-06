Sky Cinema Collection – HEROES, un canale dedicato a eroi e supereroi

A partire dal 12, e fino al 25 giugno, gli abbonati Sky potranno godersi un nuovo pop up channel, interamente dedicato agli eroi e ai supereroi più amati di tutti i tempi. Sky Cinema Collection – HEROES, questo è il nome del canale, propone una programmazione con oltre 60 film, tutti ispirati ai personaggi più iconici dei fumetti, dei videogames e delle più famose storie d’azione del cinema, e, in più, verranno proposte due attesissime prime visoni: Wonder Woman 1984 e Max Steel.

Wonder Woman 1984, con la regia di Patty Jenkins, è la prima anteprima a sbarcare su Sky Cinema Collection – HEROES, trasmessa in prima visione lunedi 14 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 sul nuovo canale pop up tematico, oltre che in streaming su NOW. Con la splendida Gal Gadot sempre nel ruolo della protagonista, il film ci porta appunto negli anni ’80, dove Diana Pierce vive tranquillamente in mezzo ai comuni mortali, mantenendo un profilo basso per non farsi riconoscere. Dovrà comunque tornare a essere Wonder Woman, per salvare ancora una volta il mondo da una nuova minaccia.

La seconda prima visione che ci attende, è invece Max Steel, live action che racconta la genesi del supereroe protagonista della omonima serie a cartoni animati e di giocattoli Mattel. Max, figlio adolescente di uno scienziato morto per cause misteriose, scopre di possedere dei super poteri quando stringe amicizia con un visitatore alieno. Max Steel verrà trasmesso in anteprima giovedi 17 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Collection – HEROES e in streaming su NOW.

Otre a queste due attese anteprime, a programmazione di Sky Cinema Collection – HEROES proporrà una selezione dei migliori film a tema eroi e supereroi, tra i quali La Leggenda degli Uomini Straordinari, in onda da 20 giugno, Power Rangers , i quattro film della saga di Indiana Jones, i film della serie ispirata al famoso videogioco Tomb Raider e con protagonista Angelina Jolie, La Maschera di Zorro e The Legend of Zorro con Antonio Banderas e molti altri ancora!