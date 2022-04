Maggio sta per arrivare e si prepara a essere un altro mese ricco di novità portate da Sky e NOW. Tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 1° al 7 maggio 2022.

Domenica 1° maggio

LAW&ORDER SVU – ST. 23

Torna con la sua ventitreesima stagione la serie live action più longeva della televisione statunitense, targata NBCU e firmata Dick Wolf. Il capitano Olivia Benson, interpretato dalla pluripremiata Mariska Hargitary, è pronto a rimettersi al lavoro con la sua squadra, l’unità speciale della polizia di New York, per restituire giustizia alle vittime di crimini particolarmente deplorevoli: i reati sessuali.

THE SURVIVALIST

John Malkovich e Jonathan Rhys Meyers in un action dallo scenario post apocalittico. Un anno e mezzo dopo la caduta della civiltà a causa di un’epidemia virale, la società è dominata dal dilagare della criminalità. In questo contesto, un ex agente dell’FBI è costretto a proteggere una giovane donna, immune al virus, da un pericoloso capobanda che le dà la caccia.

ANDATE A LAVORARE

Lui è il DAMS, lei è Alice, ragazzina tredicenne, sua eterna amica d’infanzia e di giochi. La loro storia è una favola il cui simbolismo ruota attorno a un ideale nascondino mai realmente portato a termine. In occasione dei suoi primi cinquant’anni di vita Lui viene a sapere che Lei lo sta cercando, che vuole saperne di più di lui, del suo passato e del suo presente. Decide quindi di raccontarle la sua storia e spalancarle il suo “regno”. Ma soprattutto questa è l’occasione per ricominciare il nascondino lasciato in sospeso e dimostrare ad Alice che si sbagliava. Il DAMS lo farà mostrandole quanta strada e quali risultati abbia raggiunto in questi cinquant’anni. Proprio restando bambino. Chi sei? Perché sei nato? Perché proprio qua? E quali sono le storie dei tuoi ragazzi? A queste ideali domande di Alice il DAMS proverà a rispondere. La risposta avverrà dischiudendo le porte del proprio mondo allo sguardo curioso della ragazzina. Inizia così un viaggio, una sorta di “caccia al tesoro/caccia all’infanzia” nel quale Lei si mette sulle tracce del Dams, della sua storia e dei personaggi che lo hanno reso grande.

CONOR MCGREGOR: NOTORIUS

Uno sguardo intimo e privato sulla vita personale e non solo di uno dei campioni più amati e seguite delle Arti Marziali Miste, entrato nella storia dello Sport perché detentore contemporaneamente di due titoli mondiali, Campione dei Pesi Leggeri e dei Pesi Piuma.

Lunedì 2 maggio

DIABOLIK

Thriller dei Manetti Bros, adattamento cinematografico del celebre fumetto italiano creato da Angela e Luciana Giussani, con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea. Clearville, fine anni 60. Dopo aver messo a segno un altro colpo, Diabolik sfugge all’ispettore Ginko e alla sua squadra. Intanto in città è arrivata Eva Kant, una ricca ereditiera che ha con sé un diamante rosa dal valore inestimabile. Una sera Diabolik si introduce nella stanza dell’hotel di Eva per rubarle il diamante, ma appena i due si vedono, scatta il colpo di fulmine… Nel cast anche Claudia Gerini e Serena Rossi.

BENELLI SU BENELLI

Documentario che ripercorre la vita del pilota motociclistico Tonino Benelli, vissuto nella prima parte del Novecento, durante le due guerre mondiali. Minore di sei fratelli, Tonino è noto per essere stato uno dei fondatori della leggendaria casa motociclistica di Pesaro. La carriera motociclistica di Benelli, segnata da successi e trionfi, ma anche da delusioni, torna in vita nelle immagini e nei filmati di repertorio e soprattutto nelle ricostruzioni storiche nelle quali è Alessandro Gimelli a interpretare il motociclista. Mentre la voce di Neri Marcoré accompagna il racconto su Tonino Benelli, il pilota con una vita breve, ma vissuta a gran velocità.

STEVE BACKSHALL – AVVENTURE INTORNO AL MONDO – ST. 1

L’esploratore Steve Backshall ci accompagna alla scoperta di territori inesplorati, dove si cimenta in sfide estreme, incontra straordinarie creature selvagge e popoli incredibili. In questa nuova serie seguiamo il naturalista britannico mentre fa rafting sull’Himalaya, attraversa le giungle del Sud America e si arrampica sulle montagne del Medio Oriente.

Martedì 3 maggio

LA MADDALENA

Chi era davvero Maria Maddalena? E perché si è generata e sviluppata quella confusa, affascinante sequenza di rappresentazioni che hanno portato alla costruzione della sua sfaccettata identità? Attraverso alcune delle più preziose e affascinanti opere d’arte a lei dedicate, la mostra Maddalena. Il mistero e l’immagine, ai Musei San Domenico di Forlì – a cura di Cristina Acidini, Paola Refice, Fernando Mazzocca – intende indagare il mistero irrisolto di una donna di nome Maria che ancora inquieta e affascina.

Mercoledì 4 maggio

HISTOIRE DU SOLDAT

Con la voce narrante di Drusilla Foer e l’Orchestra del Teatro Olimpico diretta da Beatrice Venezi, questa piccola opera scritta nel 1918, agli albori dell’epidemia di spagnola, è una storia di guerra. Una composizione di impatto fortissimo, ma “leggera”, con un’orchestrazione straordinaria e una drammaturgia profonda, dopo aver debuttato a teatro arriva ora in televisione. La storia del Soldato che vende il violino e l’anima al Diavolo in cambio di una ricchezza che lo priverà di tutto riflette la perdita dei riferimenti e rappresenta una ricerca di senso nel tempo e nello spazio.

Giovedì 5 maggio

ESCAPE ROOM 2 – GIOCO MORTALE

Secondo capitolo della saga in cui enigmi e trappole diventano terrificanti. Zoey e Ben sono i soli a essere sopravvissuti a una mortale serie di Escape Room, un sadico gioco per ricchi spettatori organizzato dal gruppo Minos. I due ritengono di aver scoperto la sede del gruppo e, seguendo gli indizi raccolti, intendono sfidare la Minos e portare allo scoperto la loro attività. Ma a loro insaputa Minos li sorveglia e ha nuovi terribili progetti per loro.

Venerdì 6 maggio

DIAVOLI 2 – EP. 5-6

Prosegue l’attesissimo financial thriller internazionale targato Sky Original, con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, tratto dal bestseller “I diavoli” di Guido Maria Brera e ambientato nell’Olimpo dell’alta finanza. Sono passati quattro anni da quando Massimo Ruggero è riuscito a sventare il piano di Dominic Morgan, pagando con la morte di Sofia, ma conquistando il trono della NYL Bank. Massimo collabora ora con un gruppo di investitori cinesi che combattono una guerra silenziosa contro gli Stati Uniti per il dominio tecnologico, sfruttando una nuova potentissima arma: i big data. Nel 2020, con l’arrivo della pandemia, lo scontro Cina-USA si fa sempre più rumoroso e Massimo è costretto a schierarsi, fronteggiando un vecchio amico: Dominic.

LA LEGGE DEL TERREMOTO

Questo docu-film di Alessandro Preziosi è un viaggio visivo, storico, ma soprattutto emotivo dentro a uno dei cuori della storia fisica e psichica del nostro paese, i terremoti. Alessandro Preziosi, che dà voce e presenza d’attore al film, è stato giovanissimo testimone del sisma in Irpinia, nel 1980. Il suo viaggio ci porta nel Belìce, colpito nel 1968, poi in Friuli, ad Assisi, l’Aquila, Amatrice. Sismi, ma anche esperienze, umanità, ricostruzioni. Unendo straordinari documenti d’archivio a testimonianze d’eccezione, come quelle di Erri De Luca, Francesco Merlo, Giulio Sapelli, Vittorio Sgarbi, Mario Cucinella, Pierluigi Bersani, Angelo Borrelli e Grazia Francescato, a passaggi e riprese in luoghi di forte valenza simbolica, come il cretto di Gibellina eternato dal genio di Alberto Burri, il film disegna una mappa sorprendente di qualcosa che ci tocca da sempre nel profondo.

TIME WARP: THE GREATEST CULT FILMS OF ALL-TIME

VOL. 1 MIDNIGHT MADNESS – Venerdì 6 maggio alle 21:15. Da The Rocky Horror Picture Show a The Big Lebowski, questo affascinante documentario approfondisce e celebra i più grandi film cult di tutti i tempi che parlano della nascita dei «midnight movie». VOL. 2 HORROR E SCI-FI – Venerdì 13 maggio alle 21:15. I più grandi film cult dell’horror e della fantascienza di tutti i tempi sono studiati nei minimi dettagli nel secondo volume di Time Warp. Il documentario include classici rivoluzionari come La notte dei morti viventi e Il massacro della motosega del Texas e gemme di fantascienza come Blade Runner e Arancia meccanica. VOL. 3 COMEDY E CAMP – Venerdì 20 maggio alle 21:15. Il volume finale di Time Warp rivela le più grandi commedie cult e i classici campy di tutti i tempi. Da Fast Time at Ridgemont High e Office Space a Monty Python e il Santo Graal e Showgirls.

Sabato 7 maggio

ME CONTRO TE: IL FILM – IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA

Secondo successo cinematografico per gli Youtuber Sofia Scalia e Luigi Calagna, qui impegnati in una divertente avventura fantasy, che è diventata la produzione italiana ad aver incassato maggiormente nel 2021. Ospiti della festa di inaugurazione di una scuola, Sofì e Luì vengono ricattati dal perfido Signor S. Per salvare l’amico Pongo da un terribile incantesimo dovranno trovare una preziosa reliquia.

SKY CINEMA COLLECTION – W LA MAMMA

Sabato 7 e domenica 8 maggio Sky Cinema Collection festeggia tutte le mamme con una programmazione composta da più di 20 film. Tra questi segnaliamo: LA PRIMA COSA BELLA di Paolo Virzì con Micaela Ramazzotti e Stefania Sandrelli che interpretano una madre in due momenti diversi della vita; MADRES PARALELAS di Pedro Almodóvar in cui il destino lega per sempre le vite di due donne, tra cui Penélope Cruz premiata con la Coppa Volpi; la commedia sentimentale PERCHÉ TE LO DICE MAMMA con Diane Keaton nei panni di una madre affettuosa, ma iperprotettiva; il toccante film Sky Original BLACKBIRD – L’ULTIMO ABBRACCIO in cui una famiglia si riunisce per stare accanto alla madre gravemente malata, interpretata da Susan Sarandon; torna Susan Sarandon in MOTHERS AND DAUGHTERS con Sharon Stone, Mira Sorvino e Christina Ricci in cui la gravidanza indesiderata di una fotografa è il centro di un mosaico di storie dedicate al rapporto tra madri e figlie; il musical tratto dalle canzoni degli Abba MAMMA MIA! con Meryl Streep; e la commedia MOTHER’S DAY diretto da Garry Marshall (Pretty Woman) e interpretato da Jennifer Aniston, Kate Hudson e Julia Roberts dove la festa della mamma intreccia i destini di 4 donne fra amori e segreti da nascondere.

LIVING WITH LINCOLN

Negli anni successivi alla guerra civile, gli antenati del documentarista Peter Kunhardt raccolsero un tesoro di fotografie, libri rari e altri manufatti relativi ad Abraham Lincoln. Nel corso dei decenni, i loro discendenti portarono avanti il lavoro, contribuendoa preservare una parte essenziale del passato americano. Diretto da Kunhardt – vincitore dell’Emmy per il prodotto HBO JFK: In His Own Words – e Brian Oakes, questo documentario esplora la connessione fisica ed emotiva della sua famiglia con il Presidente, rivelando un lato personale del leader immortale attraverso un moderno viaggio di scoperta, ossessione, depressione e disperazione.

