Aprile sta per arrivare e si prepara a essere un altro mese ricco di novità portate da Sky e NOW. Tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 10 al 16 aprile 2022.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Domenica 10 aprile

IL BAMBINO NASCOSTO

Roberto Andò (Viva la liberta!) dirige Silvio Orlando nell’adattamento cinematografico del suo omonimo romanzo. Gabriele Santoro insegna pianoforte e abita nei Quartieri spagnoli, pur provenendo da una famiglia della Napoli bene. Vive un’esistenza solitaria e abitudinaria, finché un bambino non si intrufola nella sua bella casa. È il figlio del vicino del piano di sopra, che gli chiede aiuto perché la Camorra lo sta cercando. La vita dell’uomo schivo e introverso cambia così radicalmente.

C’MON TIGRE LIVE AT THE CAGE THEATER

Quello dei C’Mon Tigre è un progetto che nasce nel 2013 dall’idea di due ragazzi bolognesi grazie ai loro racconti di viaggio e alle esperienze sonore. Intorno al primo disco C’mon Tigre, che ha dato il nome al gruppo, uscito nel 2014, si è riunito un collettivo di musicisti che hanno aderito al progetto contribuendo a costruire l’universo sonoro che caratterizza la band. I C’mon Tigre danno forma a un linguaggio inedito, originale, fatto di commistioni con il jazz, l’afrojazz, le ritmiche dell’hip hop, il funk, la disco anni Settanta. Viviamo le emozioni del loro concerto al The Cage Theater di Livorno.

ROGER WATERS – THE WALL

Un’occasione unica per rivivere le emozioni del concerto di Roger Waters, interamente dedicato all’album dei Pink Floyd The Wall, che più ha segnato la musica rock e la cultura contemporanea. Girato nel corso delle numerose tappe dell’acclamato tour di Roger Waters, questo documentario ha dato l’occasione al cantautore di scavare nel profondo della propria storia personale. Traendo spunto dal lutto per la scomparsa in battaglia del nonno durante la Prima Guerra Mondiale, e del padre, nella Seconda Guerra Mondiale, Waters ha colto questa occasione per sottolineare l’inutilità della guerra.

LFG – LET’S FUCKING GO

Il film segue Megan Rapinoe , Jessica McDonald, Becky Sauerbrunn, Kelley O’Hara , Christen Press , Sam Mewis e Julie Foudy , mentre fanno causa alla United States Soccer Federation per discriminazione salariale. Tre mesi prima della Coppa del Mondo femminile FIFA 2019, le giocatrici hanno avviato un’azione collettiva per discriminazione di genere contro la US Soccer Federation. Il documentario descrive più episodi, inclusa la vittoria da record della Coppa del Mondo nel 2019, con la continua ricerca dei giocatori per la parità di retribuzione.

Lunedì 11 aprile

BABY BOSS 2 – AFFARI DI FAMIGLIA

Tim e il fratello minore Baby Boss Ted sono tornati nel divertente sequel dell’animazione di successo targata DreamWorks. I fratelli Templeton sono diventati adulti e si sono allontanati l’uno dall’altro. Tim è sposato e ha due bambine, Tabitha e Tina, mentre Ted è il CEO di un fondo speculativo. Quando la piccola Tina si rivela essere un agente in missione per scoprire quali segreti nasconda il misterioso fondatore della scuola frequentata da Tabitha, Tim e Ted si ritrovano a dover collaborare ancora una volta.

IONOI

Questo progetto di Nico Vascellari si sviluppa in 20 performance domestiche realizzate con la band Ninos Du Brasil, che per 20 giorni consecutivi ha attraversato le 20 regioni italiane raccontando uno spaccato dell’Italia, in tempo di Covid. I luoghi della cultura sono chiusi e allora la casa diventa il teatro, il museo, il cinema, il club, uno spazio dove inventare nuove modalità operative, in maniera positiva e propositiva. Dopo un anno di chiusure e ditotale incertezza per un intero sistema culturale, il progetto si interroga su cosa potrà significare tornare alla normalità.

Martedì 12 aprile

IL MATERIALE EMOTIVO

Sergio Castellitto è davanti e dietro la macchina da presa di una commedia, tratta da un soggetto di Ettore Scola, con Bérénice Bejo, Matilda De Angelis e Sandra Milo. Parigi. Vincenzo e sua figlia Albertine vivono fuori dal mondo: lui è rintanato nella sua libreria, lei è chiusa in un mutismo selettivo, da quando un incidente l’ha confinata su una sedia a rotelle. Intorno a loro circola una piccola galleria di passanti pittoreschi, ma solo quando irrompe Yolande, un’attrice teatrale, le cose iniziano a cambiare.

DONATELLO – IL RINASCIMENTO

Donatello – il Rinascimento è un documentario che racconta, a partire dai suoi capolavori, la vita e l’opera di uno dei maestri più importanti e influenti della storia dell’arte italiana. Il documentario passa in rassegna le opere presenti nella mostra omonima che si terrà a Palazzo Strozzi e al Museo Nazionale del Bargello dal 19 marzo al 31 luglio 2022, la cui grandezza viene restituita allo spettatore grazie a riprese suggestive e al commento coinvolto e dettagliato di esperti. Donatello – il Rinascimento regala un’esperienza coinvolgente e immersiva tra sculture, dipinti e disegni, ricostruendo il percorso di uno dei più grandi maestri del Rinascimento italiano.

Mercoledì 13 aprile

ORDINARY JOE

La vita à tutta questione di scelte e talvolta una singola decisione può cambiarla per sempre. Lo sa bene Joe Kimbrough, il protagonista di questa innovativa serie NBCU, che raggiunto il traguardo della laurea non sa che strada intraprendere: sceglierà l’amore diventando infermiere? Calcherà le orme del padre diventando poliziotto? O seguirà il suo cuore dedicandosi alla musica? La serie, scritta da Matt Reeves (The Batman) e interpretata da James Wolk (Watchmen), abbraccia tutti e tre gli scenari, dimostrando quanto può cambiare il destino di una persona a seconda che si segua l’amore, la lealtà o la passione, ma senza dimenticare che, in fondo, la vita è sempre imprevedibile, disordinata e bellissima.

MUSIC BOX

Una raccolta di sei documentari, creati da Bill Simmons, che esplorano momenti cruciali nel mondo della musica. Con il primo documentario, Woodstock 99: Peace, Love and Rage, si torna a Woodstock ‘99, festival che doveva rievocare il concerto originale del ’69, ma che è stato scenario di sommosse, saccheggi e aggressioni sessuali. Si esplorano poi le carriere di grandi artisti: in Jagged, l’artista Alanis Morisette si racconta in un’intervista inedita, mentre DMX: don’t try to understand, segue un anno della vita del rapper Earl DMX Simmons. Il quarto capitolo della serie, Listening to Kenny G, ripercorre in modo incisivo e umoristico l’evoluzione artistica dello strumentista più famoso di tutti i tempi Kenny Gorelick. Con il quinto capitolo, Mr Saturday Night, la serie affronta la carriera frenetica di Stigwood, impresario visionario che da manager di artisti come Eric Clapton e i BeeGees, ha prodotto spettacoli di successo di Broadway. L’ultimo episodio, Juice WRLD: into the abyss, è un’esplorazione dinamica della vita e dell’eredità del rapper prodigio Juice WRLD.

Giovedì 14 aprile

IL COLLEZIONISTA DI CARTE

Oscar Isaac, Tye Sheridan e Willem Dafoe in un film di riscatto e redenzione diretto da Paul Schrader, sceneggiatore di Taxi Driver di Scorsese, che qui compare in veste di produttore. In concorso al Festival di Venezia 2021. William Tell è un ex militare che in prigione ha imparato a contare le carte. Mette a frutto la sua abilità girando per i casinò fino a quando incontra Cirk, un ragazzo in cerca di vendetta.

ROBERT FISK – INVIATO DI GUERRA

Il documentario descrive la carriera di Robert Fisk, l’influente corrispondente di guerra britannico. Per più di 40 anni, Fisk ha raccontato di alcuni dei conflitti più violenti nel mondo. Il documentario lo cattura in azione, con taccuino in mano, mentre viaggia in paesaggi devastati dalla guerra. Nella sua incessante ricerca dei fatti, Fisk ha suscitato la sua parte di polemiche, con la determinazione di vedere le cose in prima persona e la tenacia di dire ciò che gli altri non vogliono. Ma nonostante il pericolo, ha continuato a scoprire le storie mentre si svolgevano, parlando direttamente con le persone coinvolte. In un’era di fake news, in cui i giornalisti sono soprannominati “i nemici del popolo”, la determinazione di Fisk a documentare la realtà è diventata una guerra ossessiva per dire la verità.

Venerdì 15 aprile

RAISED BY WOLVES – ST. 2

Tra fantascienza e fede, continuano le avventure distopiche di Madre e Padre, due androidi scappati con sei embrioni dalla Terra, devastata dalla guerra, per rifondare altrove una nuova umanità. L’ambizioso e spettacolare sci-fi firmato Ridley Scott torna con la seconda stagione: i due genitori si insediano in una nuova colonia atea nella zona tropicale di Kepler 22 b, sperando in un nuovo inizio, ma il loro “figlio naturale” minaccia di condurre il poco che resta dell’umanità all’estinzione.

NOTRE-DAME IN FIAMME

A tre anni dal drammatico incendio che ha colpito la cattedrale parigina il 15 aprile del 2019, il nuovo film Sky Original firmato da Jean-Jacques Annaud (Il nome della rosa, Sette anni in Tibet), ne ricostruisce la vicenda. È il racconto della sfida che hanno dovuto fronteggiare i servizi di emergenza e la pericolosa lotta di chi ha dovuto affrontare il mostruoso incendio trionfando, grazie a competenza e coraggio, e mettendo in salvo i tesori di valore inestimabile presenti nella cattedrale.

BEE GEES – LA FEBBRE DEL SABATO SERA

Attraverso la perseveranza, il duro lavoro e la creatività, questi tre fratelli hanno raggiunto l’apice della loro professione, diventando gli artisti più venduti di tutti i tempi con oltre 220 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Dalla ballata popolare alle sonorità disco, questo documentario biografico accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso i decenni per esplorare l’evoluzione musicale dei Bee Gees.

Sabato 16 aprile

VENOM: LA FURIA DI CARNAGE

Tom Hardy torna nei panni dell’acerrimo nemico di Spider-Man in uno dei maggiori successi dell’ultima stagione cinematografica, sequel targato Marvel con Woody Harrelson e Michelle Williams. Il simbionte alieno Venom, che ha trovato nel giornalista Eddie Brock il suo “corpo ospite”, sfida Carnage, un altro potente simbionte entrato nel corpo di un serial killer.

SKY CINEMA COLLECTION – CHRISTOPHER NOLAN MANIA

Tre giorni di viaggi nell’inconscio, nello Spazio e tra le strade di Gotham City con 7 spettacolari pellicole: il thriller INSOMNIA con Al Pacino e Robin Williams, remake dell’omonimo crime norvegese del 1997; la trilogia che vede Christian Bale dare volto e corpo al Cavaliere Oscuro, iniziata nel 2005, composta da BATMAN BEGINS, IL CAVALIERE OSCURO e IL CAVALIERE OSCURO – IL RITORNO; il fanta-thriller vincitore di 4 Oscar, che affronta la realtà della psiche, INCEPTION con Leonardo DiCaprio; il capolavoro visionario di fantascienza, premiato con un Oscar, INTERSTELLAR con Matthew McConaughey e Jessica Chastain; e l’ultimo adrenalinico viaggio nelle pieghe dello spazio-tempo, campione di incassi della stagione 2020 e vincitore di 1 Oscar, TENET con John David Washington, Robert Pattinson ed Elizabeth Debicki.

DANTE – FUGA DAGLI INFERI

Il racconto degli ultimi 20 anni della vita di Dante Alighieri: la “fuga” da Firenze, la condanna a morte, le continue peregrinazioni ma anche la scrittura di una delle opere più famose al mondo, la Divina Commedia. Quali opere, paesaggi e visioni hanno influenzato il suo racconto? Interrogativi sollevati da una voce narrante inedita: la figlia, Antonia Alighieri. Una bambina cresciuta a Firenze, priva del padre, che conoscerà solo sul punto di morte, a Ravenna, dove l’attende non solo l’incontro col genitore ma anche quello con la sua opera appena conclusa. Un parterre di esperti di prim’ordine – linguisti, medievisti, critici d’arte, teologi – risponderà ai tanti interrogativi che circondano la vita di Dante e la sua opera. La voce di Dante è quella di Toni Servillo.

MARLEY

Il film ripercorre la vita di una delle icone del XX secolo più importanti e più amate: BobMarley. Il suo fascino universale, l’impatto sulla storia della musica e il suo ruolo di profeta politico e sociale restano ineguagliati. La sua musica e il suo messaggio trascendono le barriere culturali, linguistiche e religiose, echeggiando ancora oggi in tutto il mondo, conla stessa forza di quando lui era ancora invita. Solo pochissimi musicisti hanno avuto un impatto così forte sulla cultura e Bob Marley, nonostante la breve vita, è tra questi.

NELLA TERRA DELLE CREATURE SELVAGGE

Il mondo naturale è pieno di personaggi colorati, pittoreschi e stravaganti. Può sembrare pazzo, ma ci sono buone ragioni per cui la vita è così. Niente è troppo oltraggioso quando si tratta di sopravvivenza nello strano, selvaggio e meraviglioso mondo della natura.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.