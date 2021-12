Sky e NOW: le principali novità dal 12 al 18 dicembre

Dicembre è iniziato e si prospetta a chiudere l’anno con un ricco catalogo di novità portate da Sky e NOW. Tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 12 al 18 dicembre 2021.

Domenica 12 dicembre

ASPETTANDO A CASA TUTTI BENE – LA SERIE

In attesa della prima serie tv di Gabriele Muccino, targata Sky Original, A CASA TUTTI BENE – LA SERIE (dal 20 dicembre su Sky Serie e in contemporanea su Sky Cinema Uno), domenica 12 dicembre Sky Cinema Uno dedica la programmazione al regista Gabriele Muccino con 8 film che portano la sua firma: la commedia con Silvio Muccino protagonista COME TE NESSUNO MAI, la pellicola sull’ebbrezza della gioventù L’ESTATE ADDOSSO, il romantico RICORDATI DI ME con Monica Bellucci, Fabrizio Bentivoglio e Laura Morante, il grande film di successo del regista L’ULTIMO BACIO con Stefano Accorsi, Martina Stella e Giovanna Mezzogiorno, e il suo sequel BACIAMI ANCORA, l’intenso dramma famigliare PADRI E FIGLIE con un cast internazionale capitanato da Russell Crowe e Amanda Seyfried, il film corale A CASA TUTTI BENE (ore 21.15) da cui prende spunto la serie, e il film che segna l’esordio americano di Muccino LA RICERCA DELLA FELICITÀ con Will e Jaden Smith.

Lunedì 13 dicembre

MADE FOR LOVE

Dark comedy assurda e cinicamente commovente di amore e divorzio che segue le vicende Hazel Green (Cristin Milioti), una donna trentenne in fuga dopo 10 anni in un matrimonio soffocante con Byron Gogol (Billy Magnussen), un miliardario tecnologico con manie di controllo.

COPS 2 – UNA BANDA DI POLIZIOTTI – LA MANO DEL MORTO

Il sequel in due storie della commedia targata Sky Original, diretta da Luca Miniero e interpretata da Claudio Bisio, Pietro Sermonti, Giulia Bevilacqua, Francesco Mandelli, Guglielmo Poggi, Dino Abbrescia e Ninni Bruschetta nel ruolo del conte. La squadra di Cinardi indaga sull’omicidio del Visconte, nobile in rovina, implicato in un misterioso giro di usura e azzardo. Infiltrarsi tra i giocatori sembra l’unico modo per trovare il colpevole. Approfittando delle indagini, Nicola cerca di riconquistare Maria, ma è costretto a farsi ospitare da Benny. Cinardi, invece, prova a superare l’ansia di prestazione provocata da Catia, che sembra determinata a sedurlo. Per risolvere il caso – e i propri problemi – i Cops dovranno essere pronti a mettersi in gioco ancora una volta. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy.

DAVID ATTENBOROUGH INCONTRA BARACK OBAMA

Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama è sempre stato un fan del famoso naturalista britannico David Attenborough, uno dei primi giornalisti ad aver realizzato documentari sulle bellezze della Terra per conto della Bbc. Così Obama ha deciso di invitarlo alla Casa Bianca per il suo 89 esimo compleanno e lo ha intervistato.

Martedì 14 dicembre

YELLOWSTONE S4

John Dutton, proprietario di un ranch nel Montana, lotta per mantenere la stabilità della famiglia e del ranch, minacciati dai costruttori e da una riserva indiana, a cui si aggiungono politici corrotti. Tutti hanno un obiettivo: conquistare il territorio del ranch. La stagione 4 inizia subito dopo l’adrenalinico finale della terza stagione, con le vite di John, Bette e Kayce in pericolo e con Jamie contro la sua famiglia. La guerra contro Market Equities è ancora in corso.

MALEDETTA PRIMAVERA

Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli, Emma Fasano e Federico Ielapi (Pinocchio) in una storia di formazione, diretta dalla regista del documentario Chiara Ferragni – Unposted, Elisa Amoruso. Roma, anni 80. Nina si trasferisce con la famiglia da una zona centrale alla periferia. La madre litiga continuamente con il padre Enzo, che campa di espedienti, mentre il fratellino vede in Nina una seconda madre. A scuola Nina conosce una ragazza della Guyana francese, recentemente adottata, e il loro legame si rivelerà indimenticabile.

Mercoledì 15 dicembre

ADELE ONE NIGHT ONLY

In prima tv assoluta, arriva mercoledì 15 dicembre alle 21:15 su Sky – sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – Adele One Night Only, lo speciale che celebra il ritorno della superstar internazionale vincitrice di 15 Grammy Awards e tra gli artisti più venduti al mondo. Lo speciale – girato all’esterno dell’iconico Griffith Park Observatory di Los Angeles – racchiude un live straordinario che spazia tra alcuni dei suoi brani più celebri (da “Hello” a “Skyfall”, da “Someone Like You” a “Rolling In The Deep”) per finire ad alcune tracce contenute in “30”, l’album appena uscito con cui è tornata – a sei anni di distanza dal suo precedente album – in testa alle classifiche di tutto il mondo, e di cui lo speciale celebra la pubblicazione; inoltre, sempre all’interno dello speciale di due ore, Adele è protagonista di una intervista esclusiva con Oprah Winfrey in cui svela le storie dietro ad ogni canzone del suo nuovo album e parla della sua carriera e della sua vita personale, tra il divorzio e il suo rapporto con suo figlio. Nello speciale, che negli Stati Uniti ha raccolto l’ascolto più alto per uno show di intrattenimento nel 2021, Adele presenta al mondo il suo nuovo attesissimo album di inediti “30” (Columbia Records/Sony Music), anticipato in radio e in digitale dall’emozionante singolo “Easy On Me” che è già certificato ORO e sta scalando l’Airplay radiofonico italiano, ha debuttato al #1 della classifica dei singoli più venduti della settimana (FIMI/GfK) ed è entrato subito nei record, registrando il maggior numero di stream di sempre in 24 ore su Spotify e Amazon Music e il maggior numero di pre-add di sempre su Apple Music.

QUANDO L’AMORE BUSSA IN UFFICIO

Moderna rilettura del classico Persuasione di Jane Austen. Wren Cosgrove è una donna felice, single e ossessionata dal lavoro che, dopo esser salita in cima alla scala aziendale, ogni sera trova in casa ad attenderla solo il suo gatto. Quando si ritrova per lavoro a dover fare i conti con Owen Jasper, un suo ex, i vecchi sentimenti torneranno nuovamente a galla.

ASPETTANDO CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE?

Giovedì 16 dicembre esce nelle sale italiane il nuovo film diretto e interpretato da Alessandro Siani, CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE? con Christian De Sica. Per l’occasione mercoledì 15 dicembre, Sky Cinema Comedy propone una maratona di film con Siani protagonista: le commedie di successo con Claudio Bisio BENVENUTI AL SUD e BENVENUTI AL NORD; e 3 commedie dirette e interpretate da Siani MISTER FELICITÀ con Diego Abatantuono, SI ACCETTANO MIRACOLI con Fabio De Luigi e IL PRINCIPE ABUSIVO con Sarah Felberbaum, Christian De Sica e Serena Autieri.

I SEGRETI DELL’ANTARTIDE -ST.2

Un suggestivo viaggio nei paesaggi artici più remoti, popolati da animali e piante unici che si sono adattati per sopravvivere nei climi più rigidi del pianeta. Utilizzando la tecnologia della telecamera remota, questa miniserie esplora questi gelidi paesaggi attraverso spettacolari riprese aeree.

Giovedì 16 dicembre

MASTERCHEF ITALIA

L’irresistibile giuria si ritrova ai nastri di partenza della nuova stagione. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ritornano nelle cucine di MasterChef Italia e si preparano a formare la Masterclass della nuova edizione al via da giovedì 16 dicembre su Sky e in streaming su NOW. Il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy riaccende i propri ambitissimi fornelli con l’obiettivo di individuare – tra le migliaia di persone che si sono presentate ai casting – il miglior chef amatoriale d’Italia, il titolo che al termine della precedente edizione è andato a Francesco Aquila. Anche quest’anno MasterChef Italia ha scelto di andare a cercare i cuochi amatoriali direttamente nelle loro cucine, nelle loro case, con la primissima fase di selezione avvenuta online: i candidati si sono mostrati nel loro ambiente più familiare, con i propri piatti più rappresentativi.

LOST CHRISTMAS

Fiaba urbana per tutta la famiglia con Eddie Izzard (Sei minuti a mezzanotte). Un uomo si sveglia in una strada di Manchester senza sapere dove sia o cosa debba fare. Scopre però di avere un dono straordinario: la capacità di visualizzare cose che le persone hanno perso o rubato. Giunta la Vigilia di Natale si propone quindi di aiutare cinque persone che stanno ancora pagando per le decisioni sbagliate che hanno preso molto tempo prima.

CIAO LIBERTINI! GLI ANNI 80 SECONDO PIER VITTORIO TONDELLI

Un docu film che ripercorre gli anni 80 italiani quelli della creatività e delle tendenze, della società dello spettacolo, delle sperimentazioni e delle trasgressioni. Anni decodificati dallo sguardo e dalle parole del suo cronista più acuto, Pier Vittorio Tondelli, di cui in questa giornata ricorre il trentesimo anniversario dalla sua scomparsa. In questo docu film viene rievocata l’aria dei tempi di un periodo elettrico, con tanti testimoni e una selezione di scritti dello stesso Tondelli curata da Mario Fortunato.

YRENGAR: IL MAESTRO DI YOGA

La vita e soprattutto gli insegnamenti del maestro B K S Iyengar una delle personalità mondiali dello yoga scomparso nel 2014 a 95 anni, sono gli elementi principali del documentario. Il film è incentrato sull’eredità di Iyengar e ne cattura i momenti più intimi, anche attraverso i dialoghi tra lo stesso maestro e sua nipote Abhijata anche lei insegnate di yoga conosciuta in tutto il mondo. Ciò che traspare da interviste con studenti e insegnanti è la disciplina mentale e il focus spirituale che stanno alla base dell’approccio Iyengar.

Venerdì 17 dicembre

L’ARTE È DONNA – LA RIVOLUZIONE FEMMINISTA NELL’ARTE

Dal tumulto e dal fervore della fine degli anni 60 emerse una generazione di artisti che decise di iniziare una rivoluzione su entrambe le sponde dell’Atlantico, le donne stavano facendo a pezzi la storia dell’arte, mettendo in discussione tutto. Le artiste miravano a cambiare radicalmente il modo in cui le donne venivano percepite. Questo documentario celebra la grinta, l’umorismo e la determinazione che hanno riportato le donne nella storia dell’arte per sempre.

ELFKINS MISSIONE BEST BAKERY

Film d’animazione, vincitore della sezione Elements +6 del #Giffoni50 – Winter Edition, che racconta l’antica leggenda degli elfkins, piccoli gnomi che abitano sulla Terra con la missione di aiutare gli umani nel loro lavoro. Un giorno la moglie di un sarto in malafede caccia via gli elfkins che, da quel momento, si nascondono in un rifugio sotterraneo, lasciando pesare interamente sugli umani la fatica del lavoro. Un giorno Elfie, una piccola e curiosa elfkin, scappa dal nascondiglio e sale in superficie dove incontra Theo, un pasticciere in difficoltà con la sua attività. Sarà proprio grazie all’aiuto di Elfie che Theo riuscirà a portare la sua pasticceria al culmine del successo.

Sabato 18 dicembre

BUON COMPLEANNO STEVEN SPIELBERG

Il 18 dicembre il regista, sceneggiatore e produttore Steven Spielberg compie 75 anni. Per l’occasione Sky Cinema Due dedica una maratona al cineasta, due volte premiato con l’Oscar per la regia, con 8 pellicole rappresentative della sua variegata filmografia. Questi i titoli a partire dalle 6.40: LINCOLN, il biopic sul celebre Presidente, interpretato da Daniel Day-Lewis; il film di guerra da 5 Oscar SALVATE IL SOLDATO RYAN con Tom Hanks e Matt Damon; il biopic con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks PROVA A PRENDERMI; il primo capitolo della saga di Indiana Jones I PREDATORI DELL’ARCA PERDUTA con Harrison Ford; la commedia romantica THE TERMINAL con Tom Hanks e Catherine Zeta-Jones; il film tratto da un racconto di Philip K. Dick MINORITY REPORT con Tom Cruise; il kolossal da 7 Oscar SCHINDLER’S LIST (ore 21.15) con Liam Neeson, Ben Kingsley e Ralph Fiennes; e il magnifico thriller on the road DUEL, opera prima di Spielberg.

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MIGRANTI

Dal 2000 il 18 dicembre ricorre la Giornata internazionale dei migranti e, per l’occasione, Sky Cinema Drama propone 3 titoli che affrontano questa tematica: la pellicola Leone d’argento di Emanuele Crialese sull’immigrazione d’inizio 900, NUOVOMONDO con Charlotte Gainsbourg; l’affresco multiculturale premiato con 1 Oscar 2021 MINARI, in cui una famiglia coreana si trasferisce in Arkansas per inseguire il sogno americano; e il documentario premiato alla Berlinale 2016 FUOCOAMMARE, dove Gianfranco Rosi racconta l’isola di Lampedusa e la tragedia delle migrazioni.

LIFE OF CRIME 1984 – 2020

Presentato al Festival di Venezia 2021, Il film è un vero e proprio reality poliziesco: per oltre trentasei anni segue Rob, Freddie e Delirisin un viaggio vorticoso tra le strade e le prigioni di Newark, la città più grande del New Jersey. Attenzione: non ci sono filtri. Voi siete lì con loro, e sperimenterete violenza, amore, coraggio, redenzione ed eroismo… la lotta disperata per sopravvivere al nemico più pericoloso che abbia mai attaccato l’America. Tutte le nostre guerre messe insieme hanno causato un milione di morti. Nei quarant’anni del film le droghe hanno ammazzato più di cinque milioni di americani.Life of Crimevi porta nelle trincee del nostro più grande e cruento campo di battaglia.

