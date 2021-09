Sky e NOW: le principali novità dal 12 al 18 settembre

Settembre è già arrivato e si prepara a essere, come ogni mese, ricco di novità portate Sky e NOW. Tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 12 al 18 settembre 2021.

Domenica 12 settembre

LE DINDON – IL TACCHINO

La simpatia di Dany Boon in una commedia degli equivoci. Monsieur de Pontagnac ha preso un colpo di fulmine per una bella e giovane donna. Ma non sa che la donna è Victoire, la moglie di Vatelin, il suo amico notaio. Vatelin reagisce piuttosto bene, ma Victoire non è così facile da gestire. Quando poi entrano in ballo Rediop, spasimante di Victoire, e Suzy, l’ex fiamma di Vatelin, la situazione si complica ulteriormente.

2021 MTV VMA

Gli MTV VMA tornano a New York City in diretta a livello mondiale in più di 175 paesi. Dal Barclays Center ci aspetta uno spettacolo ricco di performance epiche dei più grandi nomi della musica e i fan di tutto il mondo SI RIUNIRANNO per celebrare il ritorno dell’intrattenimento dal vivo.

Lunedì 13 settembre

RIDATEMI MIA MOGLIE

Debutta con la prima parte la divertente commedia romantica prodotta da Sky e Colorado Film. Protagonista è Fabio De Luigi, amatissimo interprete di numerosi ruoli per il cinema e altrettanti successi al box office, molti dei quali diretti da Alessandro Genovesi, regista e sceneggiatore (insieme a Giovanni Bognetti) anche di questa miniserie adattamento della sitcom I Want My Wife Back, co-prodotta da Mainstreet Pictures e Busby Productions nel Regno Unito e distribuita a livello internazionale da BBC Studios. Con De Luigi, un grande cast in cui spiccano i nomi di alcuni fra i volti più amati della commedia e della TV italiana: Anita Caprioli interpreta Chiara, la moglie di Giovanni, Diego Abatantuono e Carla Signoris sono i suoi genitori: Renato, legatissimo al genero Giovanni, per il quale nutre quasi una vera “ossessione”, e Rossana, una donna dolce, spiritosa e a volte cinica, che sopporta con grazia e senso pratico i subbugli emotivi del marito. Alessandro Betti veste, invece, i panni di Antonio, amico fraterno e capo ufficio di Giovanni, fedifrago e bugiardo che usa spesso Giovanni come scusa per le sue “scappatelle”. Nel cast anche Diana Del Bufalo che interpreta Lucia, la sorella minore di Chiara. Pasticciera, Lucia è una ragazza simpatica e insicura. Sposati ormai da tanti anni, Giovanni e Chiara hanno un rapporto ormai logoro ma sembra che solo lei se ne accorga, mentre Giovanni è convinto che tutto proceda per il meglio. Chiara decide di lasciarlo con una lettera, che scrive ma che poi decide di gettare nel cestino; fa le valigie e si allontana da casa. Giovanni, ignaro di tutto, le sta preparando una festa a sorpresa per il suo compleanno. Mentre si attende la festeggiata, dentro il cestino viene ritrovata per caso la lettera. Il povero Giovanni apprende così le intenzioni della moglie. Ma non si vuole dare per vinto, ed è intenzionato a riconquistare Chiara a tutti i costi.

SKY CINEMA COLLECTION – BRUCE WILLIS MANIA

Da lunedì 13 a venerdì 17 settembre il protagonista assoluto di Sky Cinema Collection è Bruce Willis. Tra i 24 titoli in programmazione si segnalano: il visionario fanta-action di Terry Gilliam L’ESERCITO DELLE 12 SCIMMIE con Brad Pitt; il remake del classico degli anni 70 IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE di Eli Roth; il film-simbolo di Quentin Tarantino PULP FICTION, in cui Willis affianca John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Harvey Keitel e Tim Roth; il noir tratto da un fumetto cult e diretto da Frank Miller, Robert Rodriguez e Quentin Tarantino SIN CITY; il poliziesco diretto da Tony Scott L’ULTIMO BOYSCOUT – MISSIONE: SOPRAVVIVERE con Damon Wayans e Halle Berry; l’ultimo capitolo della trilogia di M. Night Shyamalan GLASS con James McAvoy e Samuel L. Jackson; gli spy-action che radunano Willis, John Malkovich ed Helen Mirren RED e RED 2; e l’action con Alec Baldwin CODICE MERCURY.

DIPINGERE IL MARE

Il mare è luogo di fantasia e nostalgia, ma anche teatro di guerre e battaglie. Quasi nessun altro motivo è stato trattato in così tanti modi diversi nella pittura. Questo documentario, in due episodi, è dedicato al tema e porta lo spettatore in un viaggio pittoresco attraverso paesaggi e tempi. Famosi dipinti di Paul Cézanne, Gustave Courbet, Salvador Dalí, Caspar David Friedrich, Katsushika Hokusai, Jacopo Tintoretto, William Turner e Francisco de Zurbarán sono presentati nelle loro sedi originali: dall’Andalusia alla Costa Azzurra e al Nord Europa. Artisti e storici di spicco si confrontano con questi pittori e le loro opere in modo appassionato.

Martedì 14 settembre

TIDES

Film post-apocalittico, prodotto da Roland Emmerich e presentato al Festival di Berlino 2021. In un lontano futuro, la Terra è stata decimata e un’astronauta donna si ritrova con in mano il destino della popolazione sopravvissuta. Nel cast anche Iain Glen (Lara Croft: Tomb Raider, Il Trono di Spade).

RITORNO ALLA NATURA S1

Una produzione affascinante che offre una panoramica completa delle attività di reinserimento degli animali in area europea. Da un lato viene mostrato come il bisonte europeo, grazie a un rapido ricollocamento in natura, riesce a integrarsi con il suo habitat originario. Dall’altro, viene evidenziato come in molti luoghi, tra cui in Andalusia, l’attività dell’uomo ha causato danni ingenti non solo ai paesaggi ma anche alla fauna che popola quelle aree.

Mercoledì 15 settembre

IL RITO DELLE STREGHE

Dalla Blumhouse Productions, un teen movie fantasy che prende spunto dal cult anni 90 The Craft e che vede nel cast anche Michelle Monaghan e David Duchovny. Lily, adolescente introversa, è costretta a trasferirsi nella città del nuovo compagno della madre. Qui però conosce Tabby, Frankie e Lourdes, tre streghe apprendiste che con la magia vorrebbero migliorare il loro mondo. Ma il loro entusiasmo e la loro sete di giustizia conducono rapidamente in territori pericolosi.

BUON COMPLEANNO OLIVER STONE

Il 15 settembre il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Oliver Stone compie 75 anni. Per l’occasione Sky Cinema Due propone 4 film che portano la sua firma dalle 12.25 al preserale: si parte con il film che rievoca la tragedia dell’11 settembre WORLD TRADE CENTER con Nicolas Cage; seguono le pellicole che forniscono un feroce ritratto dello yuppismo e degli squali della finanza WALL STREET e WALL STREET – IL DENARO NON DORME MAI con Michael Douglas nel memorabile ruolo di Gordon Gekko; e conclude i festeggiamenti il thriller LE BELVE con Blake Lively, Aaron Johnson e Taylor Kitsch.

BUON COMPLEANNO TOMMY LEE JONES

Mercoledì 15 settembre, Sky Cinema Action festeggia i 75 anni dell’attore e regista statunitense Tommy Lee Jones con 4 film a partire dalle 17.15: BATMAN FOREVER, il capitolo diretto da Joel Schumacher in cui Tommy Lee Jones interpreta Due Facce e sfida l’Uomo Pipistrello Val Kilmer; il primo capitolo commedia “galattica” con Will Smith e Tommy Lee Jones MEN IN BLACK, Oscar per il miglior trucco; U.S. MARSHALS – CACCIA SENZA TREGUA dove il nostro protagonista torna a vestire i panni di Samuel Gerard, l’antagonista di Harrison Ford ne Il fuggitivo, ruolo per cui ottenne l’Oscar; e il thriller CRIMINAL con Kevin Costner, Gary Oldman e Ryan Reynolds.

FALLING FOR STRADIVARI

Questo documentario vede come protagonista Janine Jansen, violinista olandese, che racconterà la storia di Antonio Stradivari. Jansen si lancia nella sfida di registrare un album suonando dodici dei più famosi strumenti di Stradivari, accompagnata al pianoforte da Antonio Pappano, direttore musicale della Royal Opera House. Alcuni di questi strumenti non vengono suonati da 200 anni, mentre altri sono di proprietà e suonati da grandi del mondo del violino, come Fritz Kreisler, Nathan Milstein, Ida Haendel e Oscar Shumsky.

EX ON THE BEACH – PRESHOW

Torna finalmente Ex On The Beach Italia con quattro episodi speciali in cui scopriremo cosa è successo ai protagonisti delle passate edizioni e assisteremo ai casting dei nuovi concorrenti.

Giovedì 16 settembre

YALDA

Il perdono va in diretta televisiva nella pellicola premiata come Miglior film straniero al Sundance Film Festival 2020. La 26enne Maryan accidentalmente uccide suo marito Naser, un 65enne, ma è incinta di suo figlio. In Iran, solo la famiglia della vittima può perdonare l’assassino e per ottenerlo Maryam si presta a combattere per il suo bambino davanti a milioni di telespettatori nello show tv più famoso del paese.

X FACTOR 2021 – LE SELEZIONI

Sarà un X Factor con molte novità e una importante conferma. L’edizione 2021 dello show di Sky prodotto da Fremantle, atteso a partire dal 16 settembre su Sky e NOW, cambia tutto, a partire dal suo frontman, Ludovico Tersigni, tra i protagonisti di Skam Italia – vero fenomeno generazionale che ha rivoluzionato il genere delle teen series – e grande appassionato di musica: oltre a conoscerla e ad ascoltarla, suona il basso e la chitarra e ha una band. X Factor 2021 ritrova poi l’amatissima giuria protagonista della precedente edizione: saranno ancora Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika a sedere al tavolo dei giudici, ma il loro compito quest’anno sarà decisamente rinnovato. L’altra grande novità è, infatti, nella struttura portante del programma, con l’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali. Quella italiana è la prima edizione al mondo a dire addio alla storica divisione per categorie di sesso, età e formazione musicale (i singoli e le band). I 4 giudici rimarranno mentori di squadre che mai come stavolta saranno eterogenee, composte sia da solisti che da band attraverso una modalità di assegnazione e scelta dei 12 finalisti incentrata esclusivamente sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica. Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika si metteranno in gioco in modo nuovo, potranno raccontare la propria idea di musica senza alcun limite, sconfinando fuori da ogni etichetta che preesiste al talento.

IL TESORO DI GHEDDAFI

Per oltre quarant’anni il colonnello Muammar «Mad Dog» Gheddafi ha governato la Libia con pugno di ferro. I dissidenti furono uccisi, i critici torturati e circolarono voci secondo cui l’uomo stesso era dietro numerosi disastri aerei, tra cui Lockerbie. Durante i suoi 4 decenni di regno divenne anche il dittatore più ricco d’Africa, accumulando una ricchezza di 150 miliardi di dollari. Ma dopo la sua morte nessuno sapeva cosa fosse successo alla sua sanguinosa taglia. Il film segue due squadre di cacciatori di taglie mentre corrono per rintracciare il denaro e riportarlo alle persone che Gheddafi ha soppresso per così tanti anni

THE ASTRONAUTS

Arriva su Nick una nuova serie ricca di suspance e prodotta dal mago del cinema Ron Howard: The Astronauts! Nel primo episodio incontriamo i 5 personaggi principali sul luogo di lancio di un veicolo spaziale e li seguiamo mentre salgono di nascosto a bordo della nave e vengono lanciati accidentalmente in orbita. Alla deriva nello spazio, i ragazzi dovranno lavorare insieme per trovare un modo per tornare a casa, mentre scoprono ogni angolo della navicella e se la vedono con un’Intelligenza Artificiale misteriosa. La serie culminerà con un epico finale di stagione che può chiudere la storia o creare un secondo ciclo emozionante.

Venerdì 17 settembre

IL CASO MINAMATA

Johnny Depp veste i panni del fotografo Eugene Smith nel biopic, targato Sky Original, che nel cast vede anche Bill Nighy. Nel 1971, il fotografo americano viene a conoscenza dalla traduttrice Aileen dei casi di avvelenamento nel villaggio giapponese Minamata. Inviato sul posto dal direttore della rivista Life, Eugene entra in contatto con la comunità locale di pescatori e, aiutato dalla stessa Aileen e altri attivisti, documenta tutto con la sua macchina fotografica. Riuscirà così a far conoscere a tutto il Mondo la pericolosità dell’inquinamento ambientale dell’industria chimica giapponese Chisso. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Due.

BRITANNIA S.3

Dopo quanto successo nella seconda stagione dell’acclamata serie Sky Original, Aulo è riuscito a dividere i Druidi e a prendere possesso di Isca, dove si trova il Lago delle Lacrime, il posto dove dovrebbe essere diretta la Prescelta, colei che, secondo la profezia, lo sconfiggerà ma della Prescelta per ora non c’è traccia, e la cosa irrita Lokka. In Britannia arriva una nuova e misteriosa forza oscura che di nome fa Hemple e che è nientemeno che la moglie del Generale, giunta fin lì proprio per verificare di persona a che punto è la sua missione. Amena si ritrova così al centro di un ménage à trois potenzialmente letale, mentre Phelan è intenzionato a portare avanti la lotta iniziata da sua sorella Kerra Divis riceve un nuovo e odiato compito, e intanto Veran viaggia nell’oltretomba alla ricerca di risposte. E Cait Cambiata per sempre dopo quanto successo nella precedente stagione, la Prescelta ha ormai abbracciato il suo destino, ed è pronta a mettersi in gioco per il proprio popolo.

JODIE FOSTER. A HOLLYWOOD CHILD PRODIGY

Dal suo precoce status di sex symbol alla sua consacrazione come regista, la storia di Jodie Foster parla di una lotta femminista, anche se atipica, combattuta dentro e fuori dallo schermo. Questo film si propone di ripercorrere il suo straordinario viaggio nell’industria di Hollywood. I suoi primi anni raccontano una storia diametralmente opposta alla sua immagine attuale: era una ragazza troppo influenzata dalle immagini e dall’industria cinematografica

THE BIT PLAYER: L’UOMO CHE INVENTO’ IL FUTURO

Film-documentario del 2019 creato per celebrare il centenario del 2016 della nascita di Claude Shannon, il “padre della teoria dell’informazione”. Il film è stato prodotto e diretto da Mark Levinson, in collaborazione con la IEEE Information Theory Society e la IEEE Foundation

Sabato 18 settembre

SYNCHRONIC

Jamie Dornan e Anthony Mackie in un film di fantascienza che stravolge lo spazio-tempo. Steve e Dennis, paramedici e amici da una vita, vengono chiamati a occuparsi di una serie di incidenti e morti raccapriccianti legati a una nuova droga, chiamata Synchronic. La scomparsa improvvisa della figlia maggiore di Dennis, porterà Steve a confrontarsi con una terrificante e complessa verità riguardo la Synchronic.

SKY CINEMA SCI – FI

Da sabato 18 a giovedì 30 settembre Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema Sci-Fi, un canale dedicato a quel genere letterario e cinematografico che ha contribuito a ridefinire il nostro immaginario culturale e che ci ha aiutati a sognare il futuro. Tra gli oltre 70 film previsti in onda, oltre alla prima visione SYNCHRONIC (sabato 18 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Sci-Fi), segnaliamo: il film di Christopher Nolan, Oscar ai migliori effetti speciali visivi TENET con John D. Washington, Robert Pattinson e Kenneth Branagh; le pellicole di Steven Spielberg READY PLAYER ONE, adattamento del romanzo di Ernest Cline, MINORITY REPORT, tratto da un racconto di Philip K. Dick, e LA GUERRA DEI MONDI remake di un classico della fantascienza, queste ultime due interpretate da Tom Cruise.

SERATA CINEMA

Su Sky Arte arriva il grande cinema. Ogni sabato, in prima serata, verrà trasmesso uno dei capolavori del regista e sceneggiatore Jim Jarmusch, considerato uno dei più importanti cineasti del cinema indipendente statunitense.

