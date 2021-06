Sky e NOW: le principali novità dal 13 al 19 giugno

Giugno si continua a essere un mese ricco di novità per Sky e NOW, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 13 al 19 giugno 2021.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Le sorelle Macaluso

Uscita: domenica 13 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

La seconda regia cinematografica di Emma Dante, dopo Via Castellana Bandiera, è un affresco familiare tutto al femminile, adattamento della sua omonima pièce teatrale, che ha ottenuto il premio Francesco Pasinetti al Festival di Venezia 2020 e 6 candidature a David di Donatello 2021.

La vita, la morte, il dolore e l’amore scandiscono la crescita di cinque sorelle nate e invecchiate nella medesima casa alla periferia di Palermo. Nel cast anche Donatella Finocchiaro.

Wonder Woman 1984

Uscita: lunedì 14 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Gal Gadot torna per la quarta volta nei panni della supereroina della DC Comics, in un film con Kristen Wiig, Chris Pine e Pedro Pascal, diretti da Patty Jenkins (Monster, Wonder Woman).

Wonder Woman deve difendere l’umanità da un potente uomo d’affari e da una donna che ha intrapreso la via del male a causa di una pietra magica in grado di avverare qualsiasi desiderio. Nel cast anche Connie Nielsen e Robin Wright. Potete anche leggere la nostra recensione del film!

You Should Have Left

Uscita: martedì 15 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Kevin Bacon e Amanda Seyfried in un thriller targato Blumhouse, per la regia di David Koepp.

Uno scrittore di successo, per stare tranquillo e poter lavorare senza distrazioni, si trasferisce con la moglie e la figlia di 6 anni in una casa sperduta nella campagna gallese. La famiglia però sarà presto testimone di eventi inspiegabili e maledetti.

Regina

Uscita: mercoledì 16 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Francesco Montanari e Ginevra Francesconi nel lungometraggio d’esordio di Alessandro Grande, che affronta il tema della paternità. Luigi è rimasto da solo a crescere sua figlia Regina da quando è rimasto vedovo.

Per questo ha abbandonato il sogno di una carriera artistica come bassista, e riversa le sue speranze sulla figlia 15enne, con la quale ha un legame intenso e paritario. Quando i due restano coinvolti in un incidente del quale condividono la responsabilità, le loro strade cominciano a dividersi.

Un sogno in affitto

Uscita: da giovedì 17 giugno alle 22.20 in prima visione su Sky Uno e in streaming su NOW

L’esperta del settore immobiliare più famosa della televisione italiana Paola Marella va alla scoperta di alcune delle case più chic nelle zone più belle del nostro Paese per regalare “Un sogno in affitto”, un viaggio grazie al quale si potrà immaginare una vera vacanza da favola, un’esperienza che sia la realizzazione di un sogno. Tra ville settecentesche e tipici casali, tra attici con terrazzo e vista mozzafiato sul mare e splendidi appartamenti nel cuore delle città, in ogni episodio di “Un sogno in affitto” Paola entrerà in tre dimore della stessa località, raccontandone la storia – anche dal punto di vista architettonico – e visitandone i meravigliosi ambienti.

Per ogni tappa, Paola – che per lavoro e per passione ha viaggiato in tutto il mondo e conosce molte tradizioni – visiterà saloni elegantissimi e camere da letto maestose, sale da bagno hollywoodiane e incredibili giardini, raccontando i dettagli più incredibili di queste case da sogno ma anche le bellezze del territorio. Le destinazioni sono alcuni dei luoghi del nostro Paese più amati dai turisti di tutto il mondo: da Venezia a Courmayeur, dalle Langhe al Lago di Garda, fino a due angoli incantevoli della Sicilia come Taormina e Noto. Nel programma realizzato da Milano Produzioni, Paola Marella in ogni puntata sarà accompagnata da un ospite dal mondo dello sport e dello spettacolo. Con lei ci saranno il conduttore tv Giorgio Mastrota, l’attore, comico e conduttore Max Giusti, l’attore Sergio Assisi, l’attore e comico Gabriele Cirilli, il campione di nuoto Filippo Magnini e l’attore Paolo Conticini.

Cobra – Unità Anticrisi

Uscita: da venerdì 18 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Una massiccia esplosione solare ha colpito l‘Europa, facendo saltare la rete elettrica e i sistemi di navigazione, lasciando gran parte della Gran Bretagna senza energia e creando caos sociale e politico. La commissione COBRA – una squadra costituita da massimi esperti dello Stato, abili risolutori in caso di crisi e importanti personalità della politica – lotta per proteggere il popolo britannico.

Protagonisti della serie Sky Original sono, il Primo Ministro, Robert Sutherland (Robert Carlyle), e il suo Capo di Gabinetto, Anna Marshall, che devono affrontare decisioni politiche impossibili e allo stesso tempo gestire le vite private messe estremamente sotto pressione. Non solo si ritrovano a portare il peso delle aspettative pubbliche e i bisogni delle proprie famiglie, ma devono anche tenere conto degli avversari politici, che coglieranno qualsiasi segno di debolezza come un’opportunità per colpire.

Le altre uscite

Joan Mirò – Il Fuoco Interiore: domenica 13 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

domenica 13 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW Geordie Shore – Ten Years on the Toon : lunedì 14 e il 21 giugno alle 22:50 in prima visione su Mtv e in streaming su NOW

: lunedì 14 e il 21 giugno alle 22:50 in prima visione su Mtv e in streaming su NOW Traffici Illegali : da lunedì 14 giugno alle 20.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

: da lunedì 14 giugno alle 20.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW Paw Patrol : da lunedì 14 giugno alle 18.15 in prima visioe su NickJr e in streaming su NOW

: da lunedì 14 giugno alle 18.15 in prima visioe su NickJr e in streaming su NOW Gus Mini-Maxi Cavaliere : da lunedì 14 giugno tutti i giorni alle 19.35 in prima visione su DeaJunior e in streaming su NOW

: da lunedì 14 giugno tutti i giorni alle 19.35 in prima visione su DeaJunior e in streaming su NOW Io sono diverso : da lunedì 14 giugno alle 17.00 e 19.40 in prima visione su Cartoon Network e in streaming su NOW

: da lunedì 14 giugno alle 17.00 e 19.40 in prima visione su Cartoon Network e in streaming su NOW Meteoheroes : da lunedì 14 giugno alle 18.30 in prima visione su Boomerang e in streaming su NOW

: da lunedì 14 giugno alle 18.30 in prima visione su Boomerang e in streaming su NOW Max Steel : giovedì 17 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Collection – Heroes e in streaming su NOW

: giovedì 17 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Collection – Heroes e in streaming su NOW Grandi misteri della storia: il killer di Lincoln : giovedì 17 Giugno alle 21.50 in prima visione su History Channel e in streaming su NOW

: giovedì 17 Giugno alle 21.50 in prima visione su History Channel e in streaming su NOW Superpapà: Operazione Vacanze : sabato 19 giugno alle ore 21.00 in prima visione su Sky Cinema Family e in streaming su NOW

: sabato 19 giugno alle ore 21.00 in prima visione su Sky Cinema Family e in streaming su NOW Mondi Perduti: con Albert Lin: da sabato 19 giugno alle 20.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

